Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències
Joan Vila mostra el rebuig del seu grup municipal a debatre mocions d'àmbit internacional
En el debat d'una moció de Fem Manresa de condemna de la ingerència imperialista dels EUA a Veneçuela, el president del grup municipal d'Impulsem, Joan Vila, ha mostrat la disconformitat amb dedicar a aquest tema cap "dels 30.000 euros que costa cada ple".
Vila, en el ple municipal del mes de gener, ha demanat al plenari que se centri en temes sobre els quals sí en té competències.
La regidora de Fem Gemma Boix li ha respost que al ple de l'Ajuntament de Manresa "no només gestionem voreres sinó que representem valors". I ha afegit que seguint la mateixa lògica, Impulsem "sembla que aboliria el Consell Municipal de Solidaritat" i tot àmbit de cooperació que porta a terme l'Ajuntament.
Fins ara cap polític havia comptabilitzat el cost de cada sessió ordinària de l'Ajuntament de Manresa: 30.000 euros, segons Vila.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat