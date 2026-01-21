L'Ajuntament de Manresa aprova la concessió de la Medalla de la Ciutat a Francesc Comas
Es reconeix el Mèrit Cultural del professor i historiador per la seva incansable tasca
El ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat la concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Francesc Comas Closas, per la seva incansable tasca per la recuperació i la difusió de la història i el patrimoni de la ciutat de Manresa i del Bages.
El Consistori destaca la feina realitzada adreçada a tota la ciutadania, de manera que Francesc Comas “ha esdevingut un cronista de la història de la ciutat”. També s’ha valorat el treball al capdavant del Centre d’Estudis del Bages i la seva implicació en moltes entitats i institucions de Manresa.
Per part del Centre d'Estudis del Bages ha intervingut Ernest Molins i Roca que ha celebrat que pugui ser rebuda en vida, sobretot, pel fet que està segur que a Francesc Comas "li fa il·lusió", ja que es tracta d'una persona "que s'ha passat la vida fent manresanisme".
L'alcalde Marc Aloy ha anunciat que l'acte de concessió tindrà lloc el dia 3 de març, a les 7 de la tarda, al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa.
Biografia
Nascut a Manresa el 4 d’octubre de 1952, Francesc Comas Closas és llicenciat en Geografia i Història i ha estat professor de Primària i Secundària.
Ha treballat també a l’Escola de Mestres de Manresa (UAB) i en els Cursos de Reciclatge de Català. Ha compaginat la docència amb la Fundació Universitària Bages on encara dona classes a la Universitat per la Gent Gran.
Intel·lectual polifacètic
Des de fa molts anys s’ha dedicat a la didàctica de les Ciències Socials i a la divulgació de la geografia i història de Manresa, el Bages i Catalunya. Ha realitzat nombroses visites, itineraris, cursos de divulgació històrica i ha publicat un gran nombre de llibres sobre Manresa, entitats i institucions. Des de fa més de vint anys publica periòdicament articles d’història de Manresa i del Bages a Regió7.
És autor de diversos articles i de materials didàctics del Bages i de Catalunya i és autor o coautor de diversos llibres de text. També ha escrit llibres per al públic infantil com ara La meva primera història de Manresa, i té nombroses publicacions, algunes amb altres autors, dedicades a la ciutat de Manresa, la seva història i patrimoni i les seves institucions i personatges rellevants.
Entre les seves publicacions, algunes com a coautor, destaquen La ciutat i l’aigua; La ciutat i el treball i La ciutat i l’energia; La població de Manresa (1900-1950); Manresa, una història per conèixer; Històries de Manresa 1 i 2; Manresa, la ciutat transformada, volums 1 i 2; Visions de Manresa; Transéquia, on l’aigua és camí i salut; Manresa mira el riu; Escodines, mil anys d’Història; Passejades per Manresa i Manresa, espais perduts.
També ha publicat monografies de diverses entitats ciutadanes com ara Bàsquet Manresa; D’Arts i Oficis a Escola d’Art. Cent anys d’educació a Manresa; 150 anys d’una institució, Casa Caritat; Història d'un edifici al servei de la ciutat; De mestres de cases a constructors; 50 anys del Club Atlètic Manresa; Procuradors de Manresa. 200 anys d’història; 40 anys del Club Tennis Manresa; 75 anys del Club Natació Manresa;
I ha escrit llibres biogràfics de personatges rellevants de la ciutat, com ara: Leonci Soler i March; Joan Vilanova: itinerari vital i artístic; Vila Closes, un home i un artista lliure i Josep Alabern, el senyor de les aigües.
President del Centre d’Estudis del Bages
Des de l’any 2016 que és president del Centre d’Estudis del Bages. Ha promogut nombroses accions destinades a impulsar la recerca i l’acreixement del coneixement sobre la història i el patrimoni de Manresa i el Bages i a la difusió àmplia d’aquest coneixement a tota la ciutadania.
Des de la presidència de l’entitat ha promogut una intensa activitat en molts àmbits local i supralocal i hi ha impulsat un destacat relleu generacional. També ha reforçat l’acció de l’entitat a altres poblacions de la comarca i ha creat vincles amb entitats i institucions de tot el Bages.
Premi Séquia
L’any 2022 va ser reconegut amb el Premi Séquia i va ser escollit pel jurat per la seva capacitat per recollir i difondre la història local a través dels nombrosos llibres i articles que ha escrit i per la seva tasca com a guia de moltes visites a l’entorn de la història i el patrimoni manresà.
Francesc Comas Closas ha desenvolupat la seva tasca amb generositat i tenacitat, de manera molt proactiva, obert sempre a col·laborar, i demostrant una ingent capacitat de treball. És molt apreciat tant per l’alumnat que l’ha tingut com a professor com per gran part de la ciutadania que ha participat en les visites guiades i altres activitats de difusió de la història i el patrimoni de la ciutat i el Bages.
Encara avui, les seves classes de geografia i història local i general a la Universitat per a la gent gran són tan amenes i instructives que la inscripció sempre supera la capacitat màxima dels cursos.
Aquesta estima per la difusió de la història i el patrimoni en l'àmbit de la Catalunya Central també queda patent en el rellançament del Centre d'Estudis del Bages des que n'encapçalà la presidència. Malgrat ser una associació amb una llarga trajectòria i en altra hora molt activa, el pas del temps n'havia esllanguit la vitalitat.
No obstant això, amb un lideratge incansable i unes ganes inusitades de fer coses en algú acabat de jubilar, ha aconseguit fer-la reviscolar i projectar-la cap al futur.
Digne de reconeixement
Per tot això, la trajectòria personal i professional de Francesc Comas Closas es considera digna de reconeixement per la seva incansable tasca per la recuperació i la difusió de la història i el patrimoni de la ciutat de Manresa i del Bages adreçada a tota la ciutadania, de manera que ha esdevingut un cronista de la història de la ciutat.
També per la seva tasca al capdavant del Centre d’Estudis del Bages i per la seva implicació en moltes entitats i institucions de Manresa.
Promoguda d’ofici
La iniciativa d’atorgar aquesta Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, és promoguda d’ofici per l’Ajuntament de Manresa per convenciment propi i per donar resposta al sentiment expressat per bona part de la societat civil de Manresa per tal de reconèixer la incansable tasca de Francesc Comas Closas en favor de la comunitat.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat