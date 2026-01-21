Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Ajuntament de Manresa renuncia a poder cobrar 127.000 euros que li deuen

Corresponen a deutes d'altres administracions acumulats entre els anys 2013 i 2024

Periòdicament es procedeix a la depuració de la comptabilitat municipal

Periòdicament es procedeix a la depuració de la comptabilitat municipal / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat donar de baixa de la comptabilitat deutes d'altres administracions acumulats entre els anys 2013 i 2024 que sumen 127.000 euros.

Es tracta de pagaments que havien de ser realitzats per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) al llarg de més d'una dècada.

Baixa de la comptabilitat

Durant la sessió es va acordar "la baixa de la comptabilitat dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 126.895 euros".

El dictamen al qual es va donar llum verd explica que una de les funcions de la Intervenció és vetllar per la correcta comptabilització dels actes administratius que tenen repercussió financera i comptable, i perquè aquests reflecteixin de la manera més real possible la situació econòmica, financera i patrimonial de la corporació cal prendre aquesta mesura.

De manera periòdica s’ha de procedir a la depuració de drets reconeguts i obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats. En els darrers mesos s’ha fet un treball de revisió de la comptabilitat quan als drets reconeguts d’exercicis tancats que tenen saldo, "per tal de depurar aquests saldos en cas d’haver-hi l’evidència de no arribar a ser ingressats".

