L'experta en crònica rosa Laura Fa serà aquest dijous a Manresa convidada pel cicle Pessics de Vida
La conversa amb la periodista tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino
Regió7
Si hi ha una periodista a Catalunya que domini tot el concernent a la crònica rosa és Laura Fa. Aquest dijous, 22 de gener, Fa serà a Manresa convidada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes. L'acte tindrà lloc a les 7 de la tarda al Centre Cultural el Casino. El també periodista local Arnau Espigares serà l'encarregat de conduir la conversa, que forma part del cicle Pessics de Vida que organitza la demarcació col·legial.
Juntament amb Lorena Vázquez, Fa protagonitza les Mamarazzis, un pòdcast sobre la crònica rosa que l'any passat va celebrar cinc anys. Va iniciar la seva trajectòria televisiva al programa Arucitys el 2010 i, posteriorment, va passar per programes com Cazamariposas i Sálvame. També col·labora al programa de 3Cat Tot es mou i a Rac-1.
