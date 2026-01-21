La PAHC Bages alerta d'una actuació "més agressiva" de jutjats i policia en els desnonaments
L'entitat també denuncia "arbitrarietat" en l'aplicació de la moratòria
Nia Escolà (ACN)
La PAHC Bages ha alertat d'un enduriment en l'actuació dels jutjats i dels cossos policials en els processos de desnonament a Manresa. Segons l'entitat, s'està imposant un "canvi de model" que es tradueix en una "major agressivitat" cap a les famílies vulnerables i en expulsions sense alternatives habitacionals. "En lloc de garantir una solució, ens trobem uns jutjats i una policia molt més agressius, que disciplinen les famílies afectades", ha denunciat Eulàlia Castelló, membre de la PAHC, en una roda de premsa a les portes dels jutjats de Manresa. Castelló també ha advertit d'"arbitrarietat" en l'aplicació de la moratòria de desnonaments. Segons la PAHC, l'any passat es van registrar una vintena de desnonaments a la ciutat.
Segons la PAHC Bages, els jutjats i la policia presenten aquest enduriment com un model "més eficient", però l'entitat alerta que, en realitat, suposa "més agressivitat i menys garanties" per a les famílies vulnerables.
Com a exemple, han explicat que la setmana passada es va aturar el desnonament del bloc 8 de la PAHC. Tot i això, en lloc d'obrir una negociació o oferir una alternativa, el jutjat va fixar un nou desnonament amb només tres setmanes de marge. "Sabem que això implica un desplegament policial disposat a fer servir la força per expulsar una família vulnerable", ha advertit.
La PAHC alerta que, si aquesta dinàmica no canvia, Manresa podria viure escenes de sensellarisme com les registrades recentment en altres ciutats. "La gent necessita un lloc on viure i no marxarà. Sense accés a l'habitatge, el que estem generant és pobresa i exclusió als carrers", ha conclòs Castelló.
Impacte directe en l'ensenyament
La crisi de l'habitatge té un impacte directe en els infants. Pablo Ruiz, membre de Docents per l'Habitatge a la Catalunya Central, ha explicat que la inestabilitat residencial afecta greument l'escolarització. "Sense unes condicions de vida mínimament dignes, com tenir un sostre o els subministraments bàsics garantits, no es pot donar un procés d'aprenentatge adequat", ha afirmat.
Segons el col·lectiu, des de l'inici del curs una trentena d'alumnes d'una quinzena d'escoles del Bages es van veure afectats per situacions relacionades amb el desnonament.
Ruiz també ha criticat que, malgrat tractar-se d'una problemàtica cronificada, no s'estigui prioritzant l'interès del menor. "És molt greu que, en una crisi d'habitatge, no es posi per davant la protecció dels infants davant d'interessos especulatius i de guany privat", ha lamentat.
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat