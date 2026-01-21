La Plataforma de gent gran de Manresa posa en marxa una nova croada per millorar l'atenció de la salut pública
Reclama trobar els recursos suficients per garantir uns serveis de qualitat, de manera que l'increment de la demanda per l'augment de l'esperança de vida es vegi compensada
Actualment, manifesta que "els manresans i manresanes estem preocupats per l’atenció que rebem quan tenim un problema de salut", que considera que no és l'adequada
La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa inicia el nou any amb una nova línia de treball reivindicatiu centrada en la millora dels serveis públics de salut. Manifesta que "els manresans i manresanes estem preocupats per l’atenció que rebem quan tenim un problema de salut. Especialment, les persones grans, grup cada vegada més nombrós per l’augment de l’esperança de vida". Posa uns quants exemples: "el metge de capçalera tarda molt a visitar-nos, les llistes d’espera són més llargues del que seria raonable per a la visita a l’especialista i per a intervencions que milloren la qualitat de vida; les urgències estan col·lapsades, l’atenció és desigual en els diferents CAP de la ciutat; alguns dels metges nouvinguts no ens entenen quan els parlem en la nostra llengua".
Fa notar que "l’augment de la població i el seu envelliment és la causa d’un increment de la demanda de serveis sanitaris que no es veu compensada amb l’augment dels recursos".
Reclama que "volem ser atesos a la sanitat pública, un bé que ens hem guanyat amb la lluita de molts anys i que no podem perdre". És per això que considera de vital importància "dotar-la dels recursos suficients per donar una atenció de qualitat. Cal no oblidar que el ciutadà malalt és qui ha d’estar al centre de tot el sistema, i que tots els recursos existents hi són per curar-lo, si és possible; acompanyar-lo en la malaltia, en la dependència i oferir-li una mort digna".
Primers contactes i trobades
Per treballar en aquest tema, el grup de treball de salut de la plataforma ha iniciat contactes amb les regidories municipals implicades i, especialment, amb la gerència del CatSalut a la Catalunya Central. En concret, abans de Nadal va mantenir una trobada amb el regidor d'Esports i Salut, Anjo Valentí, que va servir per lligar una trobada conjunta amb Toni Sánchez, gerent de la Regió Sanitària de Catalunya Central, a qui van poder traslladar les inquietuds pel que fa a la millora de l'accessibilitat a la salut pública, amb una espera de 48 hores màxim i també pel que fa a les llistes d'espera per ser atès per l'especialista o per a una operació.
Per altra banda, la plataforma també va instar a la reactivació del Consell Municipal de Salut, la darrera reunió del qual, segons les actes recollides a la web de l'Ajuntament de Manresa, va tenir lloc el 2018. Aquest febrer és previst que el consell celebri una nova trobada on ja s'haurien de posar damunt la taula algunes solucions per resoldre la problemàtica exposada per la plataforma que, diu, "esperem accions concretes a curt termini per millorar la situació". El 2 de febrer, la plataforma reprendrà la trobada setmanal dels dilluns a la plaça Major després del parèntesi per les festes i, també, pel mal temps.
Des de la seva creació i amb el suport de la Federació d’Associació de Veïns de Manresa, els sindicats de jubilats de CCOO i d’UGT i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha dedicat els seus esforços a reivindicar la millora dels serveis assistencials específics per a les persones grans, amb un èmfasi especial en la millora dels serveis d’ajuda a domicili i en l’ampliació de l’oferta de places residencials públiques, amb la incansable lluita per fer realitat la residència pública al Xup. Un dels líders de la plataforma va ser el malaguanyat Víctor Feliu que, abans de traspassar, va ser informat de la decisió de la Generalitat de tirar la reivindicada residència endavant.
Un toc d'atenció a la classe política
Pel que fa a la nova lluita centrada en la millora dels serveis públics de salut, la plataforma vol "deixar constància que el grup de treball que hem creat està obert a la resta de grups de la nostra ciutat i del conjunt de la regió sanitària que també viuen amb preocupació la pèrdua de valor de l’atenció mèdica i sanitària per ajudar a fer els canvis que siguin necessaris per millorar-ho". Destaca que, "com no, també és un toc d’atenció a tota la classe política perquè prengui les mesures necessàries per bescanviar l’actual situació que s’està vivint".
