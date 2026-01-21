Tall als camins entre els barris del Xup i de Sol i Aire de Manresa per fer una batuda de senglars
L'Ajuntament informa que tindrà lloc aquest dijous, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, i afectarà quatre camins
Regió7/G.C.
L'Ajuntament de Manresa informa que aquest dijous, 22 de gener, de les 8 del matí a les 3 de la tarda, es tallarà l’accés a vehicles i persones als camins entorn del Tossal del Degà, que és la zona que queda entre els barris del Xup i de Sol i Aire, per fer una batuda de senglars.
En concret, es veuran afectats el camí de les Tres Forques, el camí de Castellfollit del Boix, el camí del Tossal del Degà i el camí de l’Església del Xup.
Justament aquest mes de gener s'ha reunit per primera vegada la Taula Estratègica dels Conflictes del Senglar a Catalunya, un nou espai impulsat per la Generalitat per tractar, coordinar i prendre decisions per abordar de manera integral els problemes derivats de la sobreabundància del porc senglar al territori, que afecta directament la seguretat de les persones, l’activitat agrària, la biodiversitat i la convivència en pobles i ciutats.
L’objectiu de la taula és reduir els conflictes que generen els senglars i garantir una gestió sostenible i socialment acceptada.
6,3 senglars per km2
Catalunya presenta actualment una densitat mitjana d’uns 6,3 senglars per km², amb una població reproductora estimada d’uns 125.000 animals i una població màxima que pot arribar als 180.000 exemplars. Aquesta situació es tradueix en danys importants als conreus, riscos sanitaris, afectacions a la biodiversitat i un increment dels accidents de trànsit: només l’any 2024 el senglar ha estat implicat en més de 3.400 accidents a carreteres i vies ferroviàries.
Durant la sessió celebrada aquest mes es va presentar una diagnosi actualitzada de la situació del senglar a Catalunya, que posa de manifest que, tot i que la caça continua sent l’eina principal de control, cal reforçar-la amb altres mesures. A la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.
Entre els objectius prioritaris que es treballaran a la Taula destaquen:
- Millorar el coneixement i el seguiment de les poblacions de senglar
- Definir objectius de captura i plans de control poblacional en zones amb alta conflictivitat
- Reforçar les mesures de prevenció de danys al sector agrari, incloent ajuts a la protecció dels conreus
- Impulsar actuacions específiques en zones urbanes i de seguretat i en infraestructures viàries
- Reduir els riscos sanitaris mitjançant la vigilància i el control de malalties
- Fomentar la valorització de la carn de caça i la retirada adequada dels animals capturats
La Taula del Senglar es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any i tindrà continuïtat territorial a través de les taules de danys de fauna cinegètica existents a les vegueries, que s’integraran com a comissions territorials.
