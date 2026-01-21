Tres mesos més de coll per enllestir obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa
El ple de l’Ajuntament aprova l’ampliació del termini d’execució fins al 30 d'abril
El termini inicial d’execució de l’obra finalitzava el dia 17 de gener, dissabte passat, però el ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat una ampliació fins al 30 d'abril en la realització d’obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa que s’estan executant.
El ple municipal, en sessió del dia 15 de febrer de 2024, va adjudicar el contracte de l’obra Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques d’urbanització del pla parcial Plana del Pont Nou.
Les obres van començar el dia 2 de maig de 2024, d’acord amb l’acta de comprovació del replanteig que consta a l’expedient. Però s’ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Manresa, en el qual sol·licita una ampliació del termini ja que cal executar els treballs de jardineria en períodes més adients i també per la presència d’alguns elements que han de retirar les companyies de serveis.
Considerant que el termini inicial d’execució de l’obra finalitzava el dia 17 de gener i que el ple estava previst en una data posterior (21 de gener de 2026), ho va aprovar l’alcalde Marc Aloy per raons d’urgència, donant compte al ple per a la seva ratificació.
No es podia preveure
El govern municipal d’ERC, PSC i Impulsem considera que es compleixen els tres requisits necessaris previstos legalment:
- La necessitat de modificar el contracte deriva de circumstàncies que una Administració diligent no hagués pogut preveure.
- La modificació no altera la naturalesa global del contracte.
- La modificació no afecta al preu del contracte.
