Artur Mas aconsella aglutinar i Junts per Manresa entoma dialogar amb Avenç i Impulsem
El Voilà s'omple per escoltar la conversa entre el president de la Generalitat de Catalunya entre 2010 i 2016 i Ramon Bacardit
Després d'una hora de conversa, Ramon Bacardit, alcaldable de Junts per Manresa a les municipals del 2027, li ha demanat un consell a Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya entre 2010 i 2016 i president de Convergència Democràtica de Catalunya fins a la seva dissolució. La resposta de Mas ha estat que li oferia una reflexió: "si voleu una candidatura per guanyar i governar ajunteu el que s'hagi disgregat". Tot seguit, Bacardit ha assegurat que entomava el repte i "seurè amb Avenç i Impulsem per aconseguir que Manresa canviï de rumb", també per aglutinar els votants d'Esquerra i d'altres partits que considerin que això és necessari.
El Cafè-Teatre Voilà s'ha omplert de cares conegudes de l'antiga Convergència i de la seva formació hereva. Mas i Bacardit han exhibit sintonia fins i tot en la indumentària, americana i camisa sense corbates.
L'acte era el primer de Bacardit des del seu nomenament com alcaldable. Bacardit feia preguntes comentades i Mas les responia
Manresa, Vic i Igualada, de bracet
Quan Bacardit li ha demanat sobre el paper de Manresa vers el conjunt de Catalunya, Mas ha respost que la competència amb l'àrea metropolitana és inútil i el futur es troba en la complementarietat de les ciutats estructurants de la Catalunya central. Que Manresa, Vic i Igualada "tinguin una agenda comuna, agrupin interessos i facin pinya té tot el sentit".
L'expresident veu amb bons ulls que es repliqui el model de la universitat que ha unit Vic i Manresa i que aquesta fórmula s'apliqui a altres camps. Bacardit ha assegurat que a Manresa hi ha moltes persones "amb els pèls de punta per la manca de model de país" de l'actual govern de la Generalitat i, també, pel fet que el govern de la ciutat defugi sistemàticament que la ciutat es troba en una espiral de lloguers baixos que atrauen població amb moltes necessitats, un parc d'habitatges envellit, sobreenvelliment de la població, baix PIB, baixa renda familiar disponible, emergència social a les escoles. "La realitat s'ha volgut tapar. Tu què faries?".
La resposta de Mas ha estat que a Manresa i al conjunt de Catalunya en comptes d'incentivar els propietaris d'immobles perquè surtin al mercat s'ha optat per criminalitzar-los com si fossin delinqüents especuladors. "La política és buscar solucions i aplicar idees en positiu". Va posar com exemple que la Generalitat podria invertir en ajudar joves a aconseguir una llar fent-se copropietària del pis i, després, recuperar el capital. També es poden oferir no penalitzacions sinó incentius fiscals. "La gent ha de veure que hi ha solucions".
Les superesquerres
Mas i Bacardit han coincidit que ha calat en la societat "el discurs de les superesquerres" que plantegen que parlar de delinqüència, multireincidència i immigració és de dretes.
Per als dos polítics, però, "la política de les esquerres que defensen papers per a tothom és un desastre i la de l'extrema dreta que crida a l'expulsió, un altre. Ni tot és de color de rosa ni el que toca és la política de mà dura". Per a Mas, el que toca és regular els fluxos d'immigració en origen i tenir clar que els migrants arriben a un país en el qual tindran drets i deures: "Ha de poder ser el seu país, però no el primer dia".
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova