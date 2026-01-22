Fitur reconeix la plataforma turística amb arrels manresanes Wowist com la Millor IA per a Turisme
L'empresa dirigida i cofundada pel manresà Sergi Quinto és l'autora del xatbot de sant Ignasi de Loiola per promocionar el turisme i la història de la capital del Bages, amb el qual es va presentar a la convocatòria
El potencial que té la intel·ligència artificial aplicada al turisme té un bon exemple en la plataforma turística d'IA audiovisual d'arrel manresana Wowist, cofundada i dirigida pel manresà Sergi Quinto. És la que està dissenyant el projecte per promocionar Manresa en l'àmbit turístic mitjançant un xatbot que converteix sant Ignasi de Loiola en el guia dels visitants, amb la recreació hiperrealista d'episodis històrics com la Crema del Paper Segellat per fer-los accessibles i atractius als turistes, i amb escenes immersives vinculades a espais emblemàtics.
Wowist ha guanyat a Fitur el reconeixement a la Millor IA per a Turisme justament amb el projecte que està desenvolupant per a Manresa, aplicable a molts altres municipis on, en lloc de sant Ignasi, el xatbot podria ser Antoni Gaudí en el cas de Barcelona, Joana d'Arc a França i Leonardo da Vinci a Itàlia, però posar només alguns exemples.
Wowist va presentar a Fitur, la fira internacional de turisme més influent del sector, que se celebra a Madrid fins aquest diumenge, el seu xatbot i plataforma en l'apartat de Millor IA per a Turisme amb el projecte per a Manresa com a exemple i ha resultat guanyadora. El premi el convoquen Seggitur, la societat estatal dedicada a impulsar la innovació i les noves tecnologies en el turisme, i Fitur.
Al costat de Quinto, que ha destacat la importància que té per al seu projecte aquest reconeixement, integren Wowist Albert Vergés (cofundador i director creatiu) i Mauricio Aranda (cofundador i director de tecnologia).
