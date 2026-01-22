La Fundació Montepio del Bages-Berguedà recull els 6.000 euros del Premi Simeó Selga
Els diners del guardó del Rotary Club Manresa-Bages es destinaran als programes Conductàlia i Recondueix
L'entrega es va fer diumenge en el decurs de la Gala Simeó Selga, que va incloure l'espectacle Per fi sol!
Regió7
El passat diumenge 18 de gener, la Fundació Montepio va rebre el 24è Premi Simeó Selga Ubach, atorgat pel Rotary Club Manresa-Bages, en reconeixement dels programes Conductàlia i Recondueix. El guardó, dotat amb 6.000 euros, destaca el compromís de l'entitat amb la seguretat viària i la promoció d'una mobilitat responsable, segura i inclusiva al territori del Bages i el Berguedà.
L'entrega va tenir lloc en el marc de la Gala Simeó Selga, celebrada al Teatre Kursaal de Manresa a les 18 h, amb l'espectacle Per fi sol!, de Carles Sans, exmembre del Tricicle. L'acte va comptar amb la presència de representants del Rotary Club, autoritats locals i membres de la comunitat, destacant la importància de projectes que fomenten valors de responsabilitat i ciutadania.
Els programes guardonats aborden les necessitats de col·lectius vulnerables en la conducció: els joves i les persones sèniors. Conductàlia, amb més d'onze anys d'experiència, és una iniciativa innovadora dirigida a estudiants de 4t d'ESO que combina emoció, teatre i testimonis reals per impactar en la percepció del risc. El projecte aborda problemàtiques actuals com les distraccions al volant (especialment l'ús del telèfon mòbil), el consum d'alcohol i drogues, l'excés de velocitat, la impulsivitat juvenil i la percepció errònia del risc. Mitjançant un enfocament pedagògic rigorós i un impacte emocional, busca reduir l'accidentalitat juvenil i enfortir valors de responsabilitat, consciència i ciutadania.
Per la seva banda, Recondueix és un programa dirigit a persones sènior que ofereix actualitzacions en normativa de circulació, nova mobilitat urbana i ús del transport públic. L'objectiu és reforçar la confiança i garantir una mobilitat segura i autònoma en un entorn en constant canvi, fomentant opcions més sostenibles i contribuint a una mobilitat inclusiva i responsable a la comarca.
El Premi Simeó Selga
El Premi Simeó Selga, instaurat l'any 2002, és un guardó únic en l'àmbit comarcal que garanteix l'execució de projectes socials mitjançant suport econòmic. El nom del premi homenatja Simeó Selga Ubach (1914-2010), un destacat pediatre manresà conegut pel seu activisme cívic, social, cultural i polític.
El Montepio
La Fundació Montepio, constituïda l'any 2021 com a Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga, és una entitat sense ànim de lucre vinculada al Montepio de Conductors, fundat el 1930. Amb una vocació promotora de la mobilitat segura i sostenible, organitza jornades educatives, jornades tècniques i esdeveniments com la Festa de Sant Cristòfol. El seu objectiu és retornar valor al territori mitjançant programes que sensibilitzin sobre la seguretat viària, la inclusió social i la innovació en mobilitat.
