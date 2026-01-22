L’Ajuntament demanarà a Territori revisar alguns dels canvis del bus Manresa-Barcelona
El govern municipal exigeix un servei que funcioni i de qualitat davant les queixes dels últims dies
L’Ajuntament de Manresa ha traslladat al departament de Territori que s’haurien de revisar alguns detalls del nou servei que cobreix el trajecte de Manresa a Barcelona amb autobús. Com per exemple que s’hagin suprimit bona part de les parades de Gran Via, al centre de la ciutat, a favor de les sortides i arribades a Maria Cristina, a la Diagonal. El govern municipal ja ha sol·licitat una reunió al departament per exposar noves propostes, algunes d’elles suggerides per usuaris.
El passat 12 de gener va entrar en vigor la nova concessió del transport públic amb autobús entre les dues ciutats que implica nous horaris, més viatges tant d’anada com de tornada, més freqüències en hora punta, canvis de parades i la possibilitat de tenir informació en temps real el servei a través d’una aplicació mòbil pròpia. El concurs públic el va guanyar Monbus, la mateixa empresa que prestava el servei fins ara i que va generar moltes queixes per part dels usuaris.
Queixes
Aquests primers dies les queixes han persistit i fins i tot s’han incrementat en un context de caos en la mobilitat generat per la suspensió de Rodalies arran de l’accident mortal de dilluns a la línia R4 -la de Manresa- a Gelida, i el posterior tall d’un tram de l’AP7.
El regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament, Carles Garcia, ha afirmat que és conscient d’aquesta situació. «Nosaltres exigim un servei de qualitat i bo». Ha assegurat que en general l’Ajuntament veu bé els canvis introduïts amb la nova concessió, però «amb reticències a causa de l’històric de queixes». «Nosaltres estem al costat dels ciutadans», ha dit. També ha manifestat que manté un contacte constant amb els usuaris i que l’Ajuntament trasllada a Territori les seves peticions. «Tots treballem perquè el servei funcioni, i funciona per tots, i Territori s’ha d’assegurar que Monbus compleixi».
Garcia ha opinat que tots els canvis sempre generen dificultats i certs ajustaments els primers dies, però que no s’esperaven situacions com la que es va donar dimecres quan, per exemple, una conductora va demanar als passatgers que la guiessin perquè no sabia la ruta a Manresa. «No pot passar que un conductor no sàpiga el camí». Monbus ha negat aquest extrem i ho ha atribuït als nervis del conductor en una jornada complicada.
El regidor va seguir els canvis el primer dia, segons ha explicat. «A primera hora les sortides de Manresa van anar bé en general». A la tarda, «ja vam detectar les primeres queixes en els viatges de tornada perquè no sortien de Gran Via». De les cues de dimecres diu que la mobilitat es va col·lapsar a tot el país. Finalment, ha anunciat que els pròxims dies se celebrarà una reunió entre Ajuntament, usuaris i Territori per parlar del tema.
Professionals de Monbus que han volgut mantenir l'anonimat han explicat a Regió7 que el sistema de treball de l'empresa és desordenat. "Ja ho era abans i ara amb més cotxes i més conductors, doncs continua igual o més". També afirmen que "es normalitzen situacions que no són gens normals".
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova