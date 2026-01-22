Manresa lliga a Fitur el compromís del Ministeri de Turisme per fer del Camí Ignasià una destinació turística de qualitat
L’estand de Turespaña a la Fira Internacional de Turisme de Madrid ha acollit aquesta tarda la presentació del Camí Ignasià, que ha reunit 80 representants dels municipis per on passa el recorregut
El ministre Jordi Hereu ha assegurat que “caminarem junts i donarem suport a un projecte que suma territoris diversos i treballa per a un turisme d’interior i de qualitat”
Amb el lema "Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos" s’han donat a conèixer deu destinacions per visitar diferents territoris en tres dies i s’ha estrenat una nova pàgina web i vídeo promocional
Regió7/G.C.
Una àmplia representació dels municipis per on passa el Camí Ignasià, entre els quals Manresa, representada per l'alcalde Marc Aloy i el regidor de Turisme Joan Vila, han participat aquest dijous a Fitur Madrid en un acte per posicionar el Camí Ignasià com a destinació turística de qualitat i referent. Una vuitantena de representants de pobles i ciutats de Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i País Basc s’han desplaçat fins a Madrid per assistir a l’acte de presentació que ha tingut lloc a l’estand de Turespaña, l’espai de l’Estat per fer promoció turística durant tots aquests dies de Fitur, la Fira Internacional de Turisme.
Suport entusiasta del Ministeri
En el marc de la presentació s’ha fet explícit el suport i el compromís del Ministeri d’Indústria i Turisme del Govern central amb el projecte, però no s'ha concretat cap xifra pel que fa la inversió per fer realitat aquest suport. El ministre Jordi Hereu ha assegurat amb determinació que “caminarem junts i donarem suport a un projecte que suma territoris diversos i treballa per a un turisme d’interior i de qualitat. Volem ajudar a fer créixer un somni compartit. El Camí Ignasià respon a les polítiques turístiques del Govern en què potenciem la desestacionalització fugint de les masses i aquelles destinacions d’interior, de qualitat i regeneratives”. Ha afirmat que "és una aposta amb una gran projecció de futur" a la qual "cal donar suport"
El president de l’Associació de Municipis del Camí ignasià, Marc Aloy, ha destacat que “es tracta d’un projecte que és exemple de pluralitat. Hem aconseguit que territoris molt diversos treballem de costat per potenciar un model de turisme d’interior que valora la nostra identitat. El Camí ens uneix, crea xarxa i més enllà de l’espiritualitat és patrimoni, natura, gastronomia, salut i història amb un potencial extraordinari per generar oportunitats i progrés”. Ha subratllat “la presència institucional important dels municipis, aplaudida pel Ministeri, que han volgut ser a Fitur per donar suport a un projecte que fuig de la massificació i aposta per l’autenticitat dels nostres pobles, la transversalitat i el turisme d’interior”. Ha celebrat el suport aconseguit per part del ministre Hereu.
Implicació dels municipis i novetats
La presentació a Turespaña ha servit per demostrar la fortalesa i la implicació dels més de 90 municipis que formen part del recorregut del Camí Ignasià amb una àmplia representació institucional. A Fitur s’han presentat les novetats del camí des del punt de vista turístic en què destaca el lema Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos amb una primera proposta de deu destinacions per visitar en tres dies entorn del camí per conèixer els principals atractius turístics de cadascun dels territoris. Tota aquesta informació queda recollida en la nova pàgina web que també s’ha presentat aquest dijous i en què es detallen les dues primeres destinacions Capçalera del Camí i Final del Camí, mentre que la resta s’afegiran progressivament.
La pàgina web funciona com a aparador virtual dels punts d’interès turístic del camí amb un inventari dels actius turístics dels 92 municipis que formen part del Camí Ignasià. La darrera novetat presentada a Fitur ha estat la divulgació d’un vídeo promocional que recull l’essència del camí. L’acte ha acabat amb una fotografia de família de tots els representants que s’han desplaçat fins a Madrid. La presentació s’ha adaptat a la situació de dol a tot l’Estat a conseqüència dels accidents ferroviaris de Còrdova i de Gelida i ha començat amb un sentit minut de silenci d’homenatge a les víctimes. També han assistit representants dels cinc governs autonòmics i de les diputacions per on transcórrer el camí.
Horitzó 2029
El projecte té aprovat un Pla d’Acció fins al 2029 en què es treballarà per homogeneïtzar la senyalització del camí i fomentar la sensibilització entre la població de cadascun dels territoris, es crearà una marca comuna amb noves eines digitals i es captaran recursos i s’establiran aliances per assegurar un impacte positiu a cada territori. Aquests tres anys de feina viuran un moment culminant l’any 2029 coincidint amb el Jubileu. En el marc de la presència a Fitur, aquest migdia l’Associació de Municipis del Camí Ignasià ha celebrat una assemblea de treball a Madrid en què s’ha aprovat l’adhesió dels municipis d’Alcoletge, Fontellas, San Millán, Logronyo i Torres de Segre i s’han establert les pròximes línies de treball de l’associació.
650 quilòmetres de Camí Ignasià
El Camí Ignasià recupera l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des de Loiola (Azpeitia, País Basc), el seu poble natal, fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant onze mesos abans de viatjar a Terra Santa. Manresa es va convertir des d’aleshores en l’emplaçament clau en la vida i obra de qui després va ser sant. És en aquesta ciutat on Ignasi de Loiola, fundador de l’orde de la Companyia de Jesús (jesuïtes), va tenir les experiències místiques i espirituals que van inspirar-lo en la redacció de la seva obra principal: els Exercicis Espirituals. El Camí Ignasià es pot visitar per trams en un itinerari únic de 650 quilòmetres, estructurat a partir d’una vintena d’etapes que uneixen cinc comunitats autònomes: País Basc, La Rioja, Navarra, Aragó i Catalunya. La ruta de pelegrinatge és impulsada des de fa 15 anys des de la Companyia de Jesús. Cadascun dels territoris del camí ofereixen nombrosos atractius turístics en tot aquest traçat amb punts d’interès històrics, patrimonials, naturals, gastronòmics, culturals i festius.
L’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) es va fundar just fa un any a Montserrat en una trobada que va tenir la presència d’una seixantena de municipis de Catalunya, Aragó, Navarra, La Rioja i el País Basc. L’acte va suposar el tret de sortida d’un projecte inèdit a l’Estat que reivindica els atractius turístics de tots els territoris per on passa el Camí Ignasià i que ara ha fet un nou pas endavant amb la participació a Fitur Madrid on s’han pogut establir contactes amb els agents turístics estatals i internacionals.
