Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest divendres a les 12 del migdia al tanatori de Mèmora al Pont Nou
Ha mort als 90 anys qui va ser el darrer director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest divendres a les 12 del migdia al tanatori de Mèmora al Pont Nou. La vetlla es porta a terme aquesta tarda a partir de les 4 i demà fins a l'inici del funeral.
Gil Lleonart Riera va estudiar a l'institut Lluís de Peguera de Manresa i, posteriorment, Enginyeria Tèxtil a Terrassa.
Nascut al Pont de Cabrianes el 24 de març de 1935, Lleonart va desenvolupar una llarga trajectòria vinculada a la indústria tèxtil del Bages i del país.
Va cursar els estudis secundaris a l’institut Lluís de Peguera de Manresa i posteriorment es va formar com a perit industrial tèxtil a l’Escola d’Enginyers Industrials de Terrassa, entre els anys 1951 i 1957. El 1958 va iniciar la seva carrera professional a l’empresa Tèxtils Bertrand Serra, on va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat fins a ser nomenat director general l’any 1976.
Aquell mateix any va assumir la direcció de la Fàbrica Nova de Manresa, càrrec que va exercir fins al tancament de la fàbrica, l’any 1989. Posteriorment, va continuar la seva activitat professional com a director general d’Acabados Pirineos, a Ribes de Freser, fins a la seva jubilació, l’any 2000.
Implicació activa en la vida educativa i social
Paral·lelament a la seva trajectòria empresarial, Lleonart també va mantenir una implicació activa en la vida educativa i social de Manresa. Va ser president de l’AMPA del Lluís de Peguera els anys 1977 i 1978 i va dirigir l’economat tèxtil entre 1977 i 1991.
La seva figura és recordada pel compromís professional, el lideratge i la vinculació amb el teixit industrial i social del territori.
Casat amb Pilar Bellfill, va passar per diferents tasques a la que va ser una de les principals fàbriques tèxtils del conjunt de l'estat, fins que va assumir la seva direcció substituint qui va ser el penúltim director de la Fàbrica Nova, Santiago Fargas i Lluch.
Gil Lleonart va destacar la «humanitat» del seu predecessor, que va ser membre del comitè consultiu de l’entitat Ampans.
Lleonart va pilotar la que va ser una molt dura fase final d'una de les principals empreses de la comarca i amb un fort component simbòlic per haver estat l'escenari de la primera vaga important de l'època franquista, el 1946, inaugurada el 31 de març del 1926 pel rei Alfons XIII i que va donar feina simultàniament a gairebé tres mil persones en la dècada de 1950 en els telers i la filatura.
Destacat professional del sector tèxtil va ser membre del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) amb una trajectòria professional de més cinquanta anys.
