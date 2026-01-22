Rodalies continua sense servei: Renfe activa autobusos a Manresa per garantir la mobilitat
Els trens segueixen sense circular a primera hora del matí i es recomana utilitzar transport alternatiu
Els trens de Rodalies segueixen sense circular aquest dijous a primera hora del matí, segons confirmen fonts de Renfe, que atribueixen el retard en la posada en marxa del servei a "causes operatives". Per tal d'evitar que l'aturada impacti en la mobilitat dels usuaris, s'han habilitat autobusos de reforç que, aquest dijous al matí, s'han pogut veure a l'estació de Renfe Manresa. Els vehicles arriben fins a Terrassa, on els usuaris poden agafar els FGC per arribar a Barcelona.
A l'estació de busos de Manresa, que podria haver tingut un increment d'usuaris, es viu una situació de pràctica normalitat. Els primers serveis del matí es fan amb una ocupació alta, que ja és habitual, però amb capacitat perquè tots els usuaris puguin seure en un seient. No hi ha hagut cues grans ni a l'Estació ni a Valldaura en els serveis directes a Barcelona centre de les 7 del matí.
Represa "progressiva"
El Govern va anunciar ahir al vespre una represa "progressiva" de Rodalies arran de l'aturada per l'accident mortal a Gelida, però ja va advertir que seria un "dia difícil". Fonts del principal sindicat dels maquinistes, Semaf, van assenyalar que els maquinistes no reprendrien la seva feina sense garanties per escrit d'Adif de les mesures de seguretat adoptades per augmentar la seguretat. A les estacions, els informadors diuen als usuaris que no hi ha trens, i en alguns casos hi ha accessos a les andanes tancats.
En previsió a les dificultats d'aquest dijous, ahir el Govern va explicar que augmenten les freqüències dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). A més, també es mantenen barreres aixecades de l'autopista del Garraf, i les operadores de bus tenen autorització per ampliar la flota disponible.
Fins divendres, i amb possibilitat de pròrroga, queden anul·lades les Zones de Baixes Emissions (ZBE) als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Garanties de seguretat
Els maquinistes reclamen un document per escrit d'Adif que garanteixi la seguretat de la infraestructura de Rodalies a Catalunya per reprendre el servei, segons van explicar dimecres al vespre fonts del sindicat ferroviari Semaf.
Fonts de la conselleria de Territori van recordar que la qüestió laboral s'ha de resoldre internament dins de Renfe. De fet, el mateix conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va dir que l'operadora és qui ha de resoldre "les qüestions que tenen a veure amb el marc laboral".
A la roda de premsa de Govern, tant el conseller Dalmau com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, també van apuntar a l'impacte emocional que els accidents a Gelida i Andalusia havien tingut en la plantilla de maquinistes i van demanar "empatia".
