Aigües de Manresa inverteix 17,6 milions per modernitzar la xarxa, digitalitzar-la i preparar la nova potabilitzadora
Destina 1,4 milions a renovar la xarxa i ampliar la telelectura; 709.699 a renovar col·lectors i reduir riscos al clavegueram; 930.932 a ampliar l’ús d’equipaments a la Piscina Municipal; 403.297 a completar la renovació climàtica de les piscines, i 11,87 per a municipis fora de la capital del Bages
Regió7
Aigües de Manresa afronta el 2026 amb un nou esforç inversor que supera els 17,6 milions d’euros, una xifra que consolida la tendència ascendent dels darrers anys. L’empresa manté un ritme sostingut de creixement per garantir un servei més segur, eficient i adaptat a un context climàtic i normatiu cada vegada més exigent.
El pressupost del 2026 incorpora 2 milions d’euros destinats a instal·lacions pròpies que inclou el projecte de la nova planta potabilitzadora. Aquesta infraestructura és clau per assegurar el subministrament a llarg termini i per avançar cap als estàndards de qualitat que marcaran els pròxims anys. Segons l’empresa, anticipar inversions d’aquest tipus és essencial per mantenir la robustesa del sistema.
Aigua potable: 1,4 M€
L’aposta per la telelectura, iniciada l’any passat, continua avançant el 2026. Dels 2 milions d'euros destinats a instal·lacions pròpies, 1.412.301,10 que corresponen a la xarxa d’aigua potable de Manresa, on permetran ampliar sectors monitoritzats i renovar trams estratègics.
D’aquests treballs en destaquen:
- Renovació de la xarxa entre la Culla i el carrer Joan Fuster: 262.353,25 €
- Millores als carrers Zamenhof i Berga: 221.106,85 €
- Actuacions puntuals al carrer Major, avinguda Pirelli i barri de Sant Pau
Aquestes intervencions que representen la renovació de 1.531,4 metres de xarxa, reduiran pèrdues, milloraran l’eficiència i reforçaran la seguretat hídrica.
“Invertir de manera continuada ens permet renovar el que cal, avançar cap a la telelectura i adaptar-nos a les noves demandes de qualitat. És una inversió en fiabilitat i en futur del servei”, destaca Antoni Ventura i Ribal, gerent d’Aigües de Manresa. “La modernització no és opcional; és essencial per oferir un servei públic que respongui al que la ciutadania espera.”
Clavegueram: 709.699 €
El pressupost de 709.699,22 € per a clavegueram, vol aprofitar actuacions municipals per renovar trams antics i allargar la vida útil d’una infraestructura sovint poc visible, però essencial.
Destaquen les següents actuacions:
- Carrers Guimerà, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra: 100.031,81 €
- Renovació a la carretera de Santpedor i passatge Bellaterra: 59.554,87 €
- Millores al carrer Súria: 40.000 €
Aquestes millores redueixen riscos d’incidències i milloren el drenatge, especialment en episodis de pluja intensa.
El 2025 s’ha iniciat la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) del sistema de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Canet de Fals, que es finalitzarà l'últim trimestre. El PIGSS conté l’aixecament de tota la xarxa de sanejament, un estudi de pluges, que incorpora l’anàlisi dels escenaris actuals i futurs en el context del canvi climàtic, i la definició de les actuacions a portar a terme a partir dels models analitzats. Aquest treball permetrà disposar d’una eina estratègica per millorar la planificació, la gestió i la resiliència del sistema de sanejament davant els reptes associats al canvi climàtic.
Piscines Municipals: 930.932 €
Les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella rebran 930.932,79 €. La inversió principal és per a la construcció d’una nova coberta de la piscina exterior (627.000 €), que permetrà allargar-ne l’ús més enllà dels mesos d’estiu i millorar-ne la funcionalitat. El pressupost també inclou actuacions de manteniment i adequació de les instal·lacions per reforçar el servei que ofereix a la ciutadania.
Energia: 403.297 €
Aigües de Manresa invertirà 403.297,03 € per finalitzar la substitució de sistemes de climatització per tecnologies més eficients com geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia a les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella. L’objectiu és reduir despesa energètica i emissions, avançant cap a un model d’autogeneració i consum responsable.
Municipis fora de Manresa: 11,87 M€
La major part del pressupost d’inversió, 11,87 milions d’euros, es destinarà a actuacions als municipis als quals dona servei Aigües Manresa amb actuacions que es reparteixen segons les necessitats de cada municipi i reforcen l’abast territorial del servei.
Entre els 18 que formen part d’Aigües Manresa, destaquen:
- Sant Fruitós de Bages: 296.543,09 € en aigua potable i 234.369,65 € en clavegueram
- Sant Joan de Vilatorrada: 186.248,85 €
- Santpedor: 147.085,00 €
- Monistrol de Calders: 9.118,12 € (en aigua potable i clavegueram)
- El nucli de Valls (Sant Mateu de Bages): 7.645 €
- Castellnou de Bages: 5.374 €
En aquesta part del pressupost a més, també hi ha les subvencions que han rebut per obres de l’Agència Catalana de l’Aigua (4.204.654,78 €), de la Diputació de Barcelona (3.106.510,56 €) i PRTR (896.718,33 €).
Altres inversions
- Equipament de laboratori: 115.700 €
- Adquisició de vehicles: 440.000 €
- Eines informàtiques, hardware i software
Preparar el futur del servei
Amb aquest pressupost, Aigües de Manresa consolida un model d’inversió continuada que dona estabilitat al sistema i reforça la qualitat del servei a llarg termini. Antoni Ventura i Ribal, gerent de l’empresa, ho resumeix així: “No es tracta només de respondre al present, sinó de preparar el territori per als pròxims anys. La renovació de xarxa, la nova potabilitzadora i la digitalització són els pilars del futur del servei.”
