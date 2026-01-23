El Camí Ignasià avança a Fitur un projecte amb deu destinacions diferents
Des d’Azpeitia fins a Manresa, l’Associació de Municipis del Camí Ignasià està treballant deu recorreguts per tot el territori que abasta el camí amb una ruta per a cadascun pensada per gaudir-la de divendres a diumenge
Aquest dijous, aprofitant la presentació del camí a Fitur, es va presentar la proposta "Un camí, deu destinacions", la nova pàgina web i un nou vídeo promocional
Per descobrir la cultura, la gastronomia i la natura que ofereixen els 650 quilòmetres del Camí Ignasià d’Azpeitia a Manresa, l’Associació de Municipis del Camí Ignasià (AMCI) treballa en deu propostes per gaudir en tres dies cadascuna repartides en les destinacions següents: Capçalera del Camí Ignasià (Guipúscoa), Muntanya alabesa (entre el País Basc i Navarra), Vinyes del Camí Ignasià (de Kripan a Logronyo), Els dos camins (amb la Ribera de l’Ebre com a fil conductor), Ribera de Navarra (els meandres de l’Ebre i la ribera de Navarra), Racons de l’Ebre, De l’Ebre als Monegres, Ponent català, Terra de frontera i Final del Camí Ignasià.
De les deu destinacions, una nova pàgina web activa des d’ahir n’oferirà l’explicació general, un mapa interactiu per filtrar els interessos (cultura, natura, gastronomia i activitats, entre altres); les recomanacions segons aquests interessos i les activitats imprescindibles.
La primera destinació i la darrera són les que estan més desenvolupades. En el cas de la darrera, el viatge comença el divendres a Òdena, al mirador Puig Aguilera, per observar una panoràmica de la comarca de l’Anoia i la vil·la romana de l’Espelt, un jaciment arqueològic amb restes d’una explotació agrària majoritàriament del segle II. Continua a Igualada amb un passeig pel barri del Rec, patrimoni industrial, i amb una aturada al passeig de Verdaguer, on destaquen els edificis modernistes que caracteritzen la ciutat. Dissabte al matí, sortida cap al Bruc per descobrir la Ruta del Mil·lenari, que connecta antics camins cap a Montserrat, i el Camí de les Batalles, un recorregut històric interpretatiu amb vista al massís. Es pot visitar Santa Maria del Bruc i la capella de Sant Miquel de Vilaclara, exemples de patrimoni religiós medieval i romànic. A Castellgalí, l’itinerari inclou la Torre de Breny, construcció funerària romana, i l’Aiguabarreig, espai natural on conflueixen els rius Llobregat i Cardener. Es recomana també el museu Ca l’Amigant, antic hostal gòtic i residència familiar, per conèixer la història local o bé el museu etnogràfic de la vida de pagès a Castellbell i el Vilar. A la tarda, a Manresa, visita al Museu del Barroc de Catalunya i al Santuari de la Cova de Sant Ignasi. El diumenge es reserva per gaudir de la ciutat des d’una altra perspectiva, visitant la Basílica de Santa Maria (la Seu) i el Centre d’Interpretació del Carrer del Balç per conèixer la història medieval de la ciutat. Havent dinat, es pot finalitzar amb un passeig pel Parc de l’Agulla o per l’Anella Verda.
Un sant Ignasi-guia generat amb IA rep els visitants a la nova web
Fins ara, el Camí Ignasià disposava d’una pàgina web, la que va fer la Companyia de Jesús quan el va posar en marxa. És una web amb tota la informació necessària per a qui vulgui viure una experiència de pelegrinatge. Per a qui hi trobi a faltar un contingut més enfocat al turisme, l’Associació de Municipis del Camí Ignasià acaba de posar en marxa la nova web caminoignacianoturismo.com.
De moment, la pàgina només és en castellà, però els pròxims mesos s’hi afegiran el català, el basc, el francès i l’anglès. Igualment, al llarg d’aquest 2026 anirà afegint el contingut de les deu destinacions que inclou.
Dona la benvinguda als visitants amb un «Bon dia! ¡Buenos dias! ¡Egun on! Coneixes el Camí Ignasià?». Un personatge amb barba generat amb intel·ligència artificial (IA) els fa de guia amb la presentació del camí com «la destinació interior de moda». Amb el lema «Camí Ignasià: un camí, deu destinacions i mil formes diferents de viure’l», els convida a recorre’l al seu ritme per gaudir-ne la natura, el patrimoni, la gastronomia i les peculiaritats. El personatge remarca que ho diu amb coneixement de causa perquè «el vaig recórrer fa més de 500 anys». Mentre parla es converteix en el pelegrí Ignasi de Loiola i es va girant. Rere seu emergeix la basílica de la Seu de Manresa tal com era quan Ignasi va arribar a Manresa el 1522.
Aquest guia-sant Ignasi generat amb IA és el mateix del projecte turístic impulsat per l’Ajuntament de Manresa i presentat el desembre passat per explicar els atractius turístics i històrics de la ciutat, i del nou vídeo també presentat ahir a Fitur per promocionar el camí.
La nova pàgina web inclou quatre pestanyes a la part superior, encara per desenvolupar: El Camí, Explora el Camí, Destinacions del Camí i Activitats. A la part inferior hi haurà informació de l’Associació, Recursos, FAQs, Newsletter i Contacte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova