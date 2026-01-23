El cardiòleg Manel Ballester connecta a Manresa energia i medicina
L'Associació per a la Recuperació i la Reinserció Integral-Espai per l'Ànima aplega 80 persones a la Casa Flors Sirera
La Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, de Manresa, ha acollit la presentació del llibre "El ABC de la Medicina Energética" a càrrec del cardiòleg Manel Ballester Rodés.
L'esdeveniment va fer petita la sala d'actes, que es va omplir amb més de 80 assistents.
El doctor Ballester va explicar com va passar de la seva formació tradicional a la medicina energètica amb la integració de formes de sanació oriental. El cardiòleg va començar a evolucionar el seu pensament quan va trobar que moltes de les persones que tractava no tenien problemes de cor sinó d'angoixa.
El llibre és una invitació a reconsiderar els fonaments de la medicina i a obrir la ment a una visió integrada que fusioni el cos amb l'energia.
Espai de guariment col·lectiu
El doctor Manel Ballester va venir a Manresa a petició de l'Associació Arri-Espai per l'Ànima. L'Associació per a la Recuperació i la Reinserció Integral es va presentar públicament l'any 2019 després de la seva fundació. Ofereix un espai de guariment col·lectiu. L'entitat ofereix acompanyament emocional i psicoterapèutic, artteràpia, activitats culturals, socials, esportives i de contacte amb la natura.
El doctor Manel Ballester és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Compte amb un Grau en Medicina Interna i Cardiologia. Va dirigir el laboratori d'ecocardiologia del National Heart Hospital de Londres durant 4 anys i més endavant va participar en la posada en marxa del primer programa de trasplantament cardíac a Espanya quan es va traslladar a l'Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Ha estat Catedràtic de Cardiologia i cap del Servei de Cardiologia de la Universitat de Lleida.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències