Impulsem Manresa i Avenç responen a Junts que parlaran d'agrupar candidatures, però també amb altres partits
Joan Vila i Sergi Perramon es mostren oberts a dialogar amb Bacardit, després que anunciés la voluntat d’aglutinar els que volen un canvi de rumb, i també amb altres formacions de cara a les pròximes eleccions municipals
Després de l’anunci de l’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, que parlaria amb Sergi Perramon, d’Avenç Nacionalista, i amb Joan Vila, d’Impulsem, «per aconseguir que Manresa canviï de rumb» de cara a les eleccions municipals del 2027, Regió7 els ha demanat com ho valoraven i la resposta no ha estat cap cop de porta, perquè tant l’un com l’altre consideren que el que han de fer és tenir tantes d’obertes com sigui possible.
Vila ha afirmat que «Impulsem vol estar a totes les travesses» i Perramon considera «clau posar els interessos de Manresa per damunt de les sigles i dels interessos de partit». Perramon, alcaldable del Front Nacional als comicis del 2023, que funciona a l’Ajuntament de Manresa com a Grup Nacionalista i ha presentat una plataforma, registrada com a partit polític, amb el nom d’Avenç Nacionalista, ha valorat que l’oferiment de Bacardit «s’alinea plenament amb el camí que nosaltres ja vam iniciar amb Avenç».
Ha mostrat la seva satisfacció que tant l’expresident Artur Mas com el líder de Junts a Manresa posin sobre la taula la importància d’unir esforços en lloc de continuar-los disgregant. «És una reflexió encertada i necessària».
I ha afegit que «nosaltres, des de la presentació d’Avenç, ens estem reunint amb membres de la societat civil, amb actors econòmics, socials i culturals de la ciutat, perquè creiem que aquest és el primer pas imprescindible. I aviat, de manera natural, arribarà l’hora de parlar també amb els actors polítics». Perramon entén que les paraules de Bacardit, pronunciades a l'escenari del Cafè-Teatre Voilà, el mateix local en què es va presentar Avenç Nacionalista, «són una resposta al que nosaltres ja vam proposar: asseure’ns a parlar per cercar complicitats» de cara a les eleccions de 2027.
"Presses on nosaltres demanem calma"
Pel que fa a Impulsem Manresa, Joan Vila ha afirmat que el seu partit, que governa Manresa en coalició amb ERC i PSC, "està centrat en la feina en què ens hem compromès amb la ciutadania. Vam entrar a govern per oferir estabilitat i feina, i estem convençuts de la decisió i del resultat ara com ara". Vila ha fet notar que "detecto certes presses on nosaltres demanem calma".
Ha afegit que "un dels trets que ens caracteritzen com a grup 100% municipalista, és que ningú ens ha de venir a dir què hem de fer i amb qui. Som totalment autònoms i primem, sobretot, el desenvolupament i el futur de Manresa. En aquest sentit, mantenim converses amb molta gent i som, com hem demostrat moltes vegades, gent de consensos i acords".
Vila considera que "potser és convenient fer una reflexió. ¿Cal que ara a un any i mig de les eleccions ens centrem en aquests afers quan la preocupació de la ciutat és una altra? De debò algú mínimament informat, llegint els arguments de Junts o en el seu dia d’Avenç/Nacionalistes/Front… se’ls creurà? Quina ciutat veuen?".
Vila assegura que Impulsem "és l’única formació que ha declarat sense grisos que no creu en els cordons sanitaris, pot entendre’s amb tothom en els temes que millorin el dia a dia dels manresans. I tothom és tothom, presents i futurs".
Per contra, "Junts ha manifestat de manera molt contundent la seva negativa a entendre’s amb el PSC del 155 ( tot i que sempre que poden els hi fan costat), o amb Aliança amb qui veten (Turull dixit) però emulen i copien tant com poden".
En aquest escenari, "vaticino que el pròxim govern municipal passarà per acords i Impulsem vol estar a totes les travesses i esperem que amb capacitat de fer i liderar un govern. Som un actiu de ciutat i ens hem guanyat un prestigi que ens caldrà posar en valor".
Així que "siguem seriosos i anem a pams. A nosaltres primer ens cal proclamar un candidat - serà pròximament - i després escoltar i treballar com anem fent fins ara. Per tant, i reproduint les metàfores marineres que tant li agraden al Molt Honorable President Mas, deixem que Impulsem marqui el seu rumb al mateix temps que escolta a la seva tripulació. Parlar, sempre. Decidir, quan toqui", ha reblat.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències