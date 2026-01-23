La Joviat es corona millor escola de pastisseria de Catalunya
Per tercer any consecutiu guanya el concurs de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts
Amb ingredients com camagrocs, tòfona, castanyes i xocolata, l’Escola d’Hoteleria Joviat ha guanyat per tercer any consecutiu el primer premi al Concurs d’Escoles de Pastisseria de Catalunya, que enguany ha celebrat la seva quarta edició. El certamen se celebra coincidint amb la novena Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts que es porta a terme fins aquest cap de setmana.
L’equip format per les alumnes Mariana Hoyos i Myriam Cabot, amb el suport dels seus companys i companyes de primer i segon curs, així com del professorat, ha presentat una proposta inspirada en el bosc a la tardor i centrada en la seva riquesa gastronòmica. El repte consistia en l’elaboració d’un pastís, unes postres de restaurant i un bombó. Els ingredients que han utilitzat són els esmentats: camagrocs, tòfona, castanyes i xocolata, entre altres.
El jurat ha destacat la seva creativitat, risc i qualitat gustativa. També ha valorat el discurs, l’organització i la manera de treballar de l’equip.
Segons JOVIAT Culinary, el guardó consolida la seva trajectòria i situa el centre d'ensenyament de Manresa com a referent en la formació de pastissers a Catalunya.
La segona classificada ha estat l’Escola d’Hoteleria de Lleida, la tercera l’Institut Dertosa de Tortosa i la quarta, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona.
El Concurs d’Escoles de Pastisseria ha estat la primera proposta de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, que aquest dissabte i diumenge viurà els seus actes centrals. Reconegudes figures del món de la pastisseria oferiran les seves demostracions a l’estand del certamen, situat a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts. La cuinera i divulgadora Maria Nicolau serà l’encarregada d’inaugurar la mostra, aquest dissabte a les 11 del migdia.
Guardons Fava de Cacau
A més de les demostracions de professionals, la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts acollirà aquest dissabte al vespre el lliurament dels guardons Fava de Cacau que premien les 50 millors pastisseries de Catalunya. Els Fava de Cacau celebren enguany la setena edició, i s’han convertit en una referència per a reconèixer i premiar els millors establiments i els creadors del país.
A l’última edició, cinc pastisseries de l’àmbit de Regió7 van rebre el guardó. Van ser les pastisseries El Cigne de Manresa; Targarona d'Igualada; Pessics d'Artés; Grau d'Esparreguera i Martorell; i Gil, de Llívia i Puigcerdà.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències