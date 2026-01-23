Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’edifici La Parada d’Ampans a Manresa, un exemple d’arquitectura social

El singular i funcional equipament ja només li queden polir els darrers detalls abans d’estrenar-se

Tots els apartaments tenen sortida a la gran terrassa de l'edifici

Tots els apartaments tenen sortida a la gran terrassa de l'edifici / OSCAR BAYONA

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La nova residència La Parada que Ampans ha construït a Manresa és un exemple d’arquitectura social. Això vol dir al servei de la gent i de la comunitat, respectuosa amb l’entorn, sense barreres arquitectòniques de cap mena i on cada detall té un per què.

L’equipament, un edifici singular on domina el ferro corrugat – varetes que habitualment s’utilitzen en estructures de formigó- serà el primer d’Ampans on integrarà en un sol espai residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, una planta dedicada a formació i inserció, i un restaurant per promoure la inserció laboral d’usuaris de la institució. L’edifici està pràcticament enllestit i s’hi estan polint els darrers detalls perquè entri en servei.

Qualitat de vida

La residència de La Parada és un edifici concebut perquè les persones que hi visquin ho facin amb la major qualitat de vida possible en un entorn ple de llum - la llum natural s’escola per tot arreu-, envoltats d’un centenar d’arbres i zones enjardinades, espais molt generosos i funcionals, i colors serens i tranquils. Però també s’ha pensat perquè sigui eficient per als cuidadors i personal que hi treballarà, segons la directora de serveis residencials d’Ampans, Janeta Camps. Es calcula que l’equipament generarà un centenar de llocs de treball.

Aquest dijous va obrir excepcionalment les portes. Ho va fer per mostrar-lo a treballadors d’Ampans. La setmana passada ja va acollir una reunió del patronat de la fundació, i més endavant també és previst que s’obri als veïns perquè es coneguin mútuament. «És un edifici espectacular. Molt gran i molt ben adaptat», comentava un dels grups que va recórrer l’equipament guiat per professionals de residències i formació d’Ampans. Per alguns d’ells serà el seu nou lloc de treball.

MANRESA . RESIDENCIA LA PARADA AMPANS . JORNADA PORTES OBERTES PER TRABALLADORS

perspectiva de l'edifici des d'una de les seves terrasses / OSCAR BAYONA

Van recórrer per grups tots els racons d’un edifici dissenyat per un dels despatxos d’arquitectes més prestigiosos del país, RCR Arquitectes, d’Olot, premiats amb el Pritzker, considerat el Nobel de l’Arquitectura. El primer, segon i tercer pis, l’ocupen els apartaments de la residència. 60 places en total. Són apartaments complets amb sala d’estar menjador, office, habitacions i bany. Bona part d’ells ja estan moblats.

Elsaapartaments tenen capacitat per a 60 places de persones amb discapacitat intel·lectual

Elsaapartaments tenen capacitat per a 60 places de persones amb discapacitat intel·lectual / OSCAR BAYONA

A la primera planta hi ha sis apartaments per a entre quatre i vuit persones, pensats per a gent gran amb discapacitat. A la segona i tercera planta, hi ha apartaments individuals o dobles per a persones amb més autonomia. Tots tenen sortida a la terrassa arbrada amb un jardí a sota. «La natura és un element que dona benestar», va afirmar Camps. També hi ha espais comuns «perquè volem que se socialitzin».

Impactar al barri

Un altre dels objectius d’Ampans, a part del projecte social que suposarà la posada en marxa del mateix equipament, «és impactar al barri. Volem que sigui un espai on ens barregem. Volem aportar valor, no restar». D’entrada el jardí de la residència estarà obert a tothom tot el dia.

Les àrees de formació i inserció són a la planta baixa que dona al Camí Vell de Santpedor, on també hi haurà un espai per explicar d’una forma interactiva què és i què fa Ampans, i l’edifici de La Parada. Allò de l’arquitectura social i també per donar valor a la inclusió en comunitat. Els 150 metres d’allargada de l’edifici l’ocupen aules i despatxos i, en un dels extrems, el restaurant DVRS -Divers- ja completament equipat i fins i tot amb les taules perfectament parades. Té una gran cuina on poden treballar al mateix temps una vintena de persones. Cal tenir en compte que un dels objectius del restaurant és la inserció laboral de persones amb discapacitat. Dona al jardí posterior, on hi ha un hort culinari amb herbes per cuinar.

L’edifici es va començar a concebre el 2017 i ja és una realitat pràcticament 10 anys després. Ha suposat una inversió de 13 milions d’euros, i ho té pràcticament tot a punt per emprendre el camí.

