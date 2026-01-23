L’edifici La Parada d’Ampans a Manresa, un exemple d’arquitectura social
El singular i funcional equipament ja només li queden polir els darrers detalls abans d’estrenar-se
La nova residència La Parada que Ampans ha construït a Manresa és un exemple d’arquitectura social. Això vol dir al servei de la gent i de la comunitat, respectuosa amb l’entorn, sense barreres arquitectòniques de cap mena i on cada detall té un per què.
L’equipament, un edifici singular on domina el ferro corrugat – varetes que habitualment s’utilitzen en estructures de formigó- serà el primer d’Ampans on integrarà en un sol espai residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, una planta dedicada a formació i inserció, i un restaurant per promoure la inserció laboral d’usuaris de la institució. L’edifici està pràcticament enllestit i s’hi estan polint els darrers detalls perquè entri en servei.
Qualitat de vida
La residència de La Parada és un edifici concebut perquè les persones que hi visquin ho facin amb la major qualitat de vida possible en un entorn ple de llum - la llum natural s’escola per tot arreu-, envoltats d’un centenar d’arbres i zones enjardinades, espais molt generosos i funcionals, i colors serens i tranquils. Però també s’ha pensat perquè sigui eficient per als cuidadors i personal que hi treballarà, segons la directora de serveis residencials d’Ampans, Janeta Camps. Es calcula que l’equipament generarà un centenar de llocs de treball.
Aquest dijous va obrir excepcionalment les portes. Ho va fer per mostrar-lo a treballadors d’Ampans. La setmana passada ja va acollir una reunió del patronat de la fundació, i més endavant també és previst que s’obri als veïns perquè es coneguin mútuament. «És un edifici espectacular. Molt gran i molt ben adaptat», comentava un dels grups que va recórrer l’equipament guiat per professionals de residències i formació d’Ampans. Per alguns d’ells serà el seu nou lloc de treball.
Van recórrer per grups tots els racons d’un edifici dissenyat per un dels despatxos d’arquitectes més prestigiosos del país, RCR Arquitectes, d’Olot, premiats amb el Pritzker, considerat el Nobel de l’Arquitectura. El primer, segon i tercer pis, l’ocupen els apartaments de la residència. 60 places en total. Són apartaments complets amb sala d’estar menjador, office, habitacions i bany. Bona part d’ells ja estan moblats.
A la primera planta hi ha sis apartaments per a entre quatre i vuit persones, pensats per a gent gran amb discapacitat. A la segona i tercera planta, hi ha apartaments individuals o dobles per a persones amb més autonomia. Tots tenen sortida a la terrassa arbrada amb un jardí a sota. «La natura és un element que dona benestar», va afirmar Camps. També hi ha espais comuns «perquè volem que se socialitzin».
Impactar al barri
Un altre dels objectius d’Ampans, a part del projecte social que suposarà la posada en marxa del mateix equipament, «és impactar al barri. Volem que sigui un espai on ens barregem. Volem aportar valor, no restar». D’entrada el jardí de la residència estarà obert a tothom tot el dia.
Les àrees de formació i inserció són a la planta baixa que dona al Camí Vell de Santpedor, on també hi haurà un espai per explicar d’una forma interactiva què és i què fa Ampans, i l’edifici de La Parada. Allò de l’arquitectura social i també per donar valor a la inclusió en comunitat. Els 150 metres d’allargada de l’edifici l’ocupen aules i despatxos i, en un dels extrems, el restaurant DVRS -Divers- ja completament equipat i fins i tot amb les taules perfectament parades. Té una gran cuina on poden treballar al mateix temps una vintena de persones. Cal tenir en compte que un dels objectius del restaurant és la inserció laboral de persones amb discapacitat. Dona al jardí posterior, on hi ha un hort culinari amb herbes per cuinar.
L’edifici es va començar a concebre el 2017 i ja és una realitat pràcticament 10 anys després. Ha suposat una inversió de 13 milions d’euros, i ho té pràcticament tot a punt per emprendre el camí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova