L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

Una festa de comunitat per presentar els gegantons del centre és un dels projectes finalistes

Els gegantons de l'Escola Valldaura construïts pels alumnes d'infantil

Els gegantons de l'Escola Valldaura construïts pels alumnes d'infantil / Arxiu particular

REGIÓ7

Manresa

El projecte ‘Festa de Comunitat i Presentació dels Gegantons de l’Escola’, impulsat per l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) de l’Escola Valldaura, ha estat seleccionat com a finalista dels Premis AFFAC, Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya. En aquest cas ha rebut el reconeixement en la categoria 'Tothom a l’AFA'.

Es tracta d’una iniciativa comunitària que va tenir lloc durant el curs 2024/25 i que va reunir infants, famílies, professorat i diverses entitats locals en una jornada oberta i participativa. La festa va incloure tallers familiars, activitats lúdiques i creatives, i va tenir com a moment central la presentació dels gegantons de l’escola, en Cargol Vall i la Formiga Daura. Els dos elements festius van ser construïts per l’alumnat d’infantil com a projecte educatiu d’aula.

La celebració va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Joves Geganters de Manresa, el grup de mares Hamak -un espai d’empoderament i suport mutu-, l’agrupament escolta Antoni Gaudí i va culminar amb un correfoc infantil de la colla Xàldiga, per reforçar la cultura popular i l’arrelament al territori.

El guardó dels Premis AFFAC es decideix a través del vot del jurat i del vot popular. Tothom qui vulgui donar suport al projecte ho pot fer a l’enllaç: https://premisaffac.cat/votacions

Segons l’AFI de l’Escola Valldaura de Manresa, el projecte projecte promou la participació activa de totes les famílies, la inclusió, la cohesió comunitària i el vincle entre escola i entorn, valors que han estat reconeguts amb la seva nominació com a finalista.

Els premis AFFAC, que compleixen la seva 14a edició, distingeix iniciatives impulsades per les AFA que tenen com a objectiu millorar la qualitat educativa i generar impacte social en favor de la inclusió, la democràcia, la participació, el feminisme, la sostenibilitat i la interculturalitat. També vol ser un eix d’intercanvi entre les diferents associacions.

