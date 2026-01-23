L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya
Una festa de comunitat per presentar els gegantons del centre és un dels projectes finalistes
REGIÓ7
El projecte ‘Festa de Comunitat i Presentació dels Gegantons de l’Escola’, impulsat per l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) de l’Escola Valldaura, ha estat seleccionat com a finalista dels Premis AFFAC, Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya. En aquest cas ha rebut el reconeixement en la categoria 'Tothom a l’AFA'.
Es tracta d’una iniciativa comunitària que va tenir lloc durant el curs 2024/25 i que va reunir infants, famílies, professorat i diverses entitats locals en una jornada oberta i participativa. La festa va incloure tallers familiars, activitats lúdiques i creatives, i va tenir com a moment central la presentació dels gegantons de l’escola, en Cargol Vall i la Formiga Daura. Els dos elements festius van ser construïts per l’alumnat d’infantil com a projecte educatiu d’aula.
La celebració va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Joves Geganters de Manresa, el grup de mares Hamak -un espai d’empoderament i suport mutu-, l’agrupament escolta Antoni Gaudí i va culminar amb un correfoc infantil de la colla Xàldiga, per reforçar la cultura popular i l’arrelament al territori.
El guardó dels Premis AFFAC es decideix a través del vot del jurat i del vot popular. Tothom qui vulgui donar suport al projecte ho pot fer a l’enllaç: https://premisaffac.cat/votacions
Segons l’AFI de l’Escola Valldaura de Manresa, el projecte projecte promou la participació activa de totes les famílies, la inclusió, la cohesió comunitària i el vincle entre escola i entorn, valors que han estat reconeguts amb la seva nominació com a finalista.
Els premis AFFAC, que compleixen la seva 14a edició, distingeix iniciatives impulsades per les AFA que tenen com a objectiu millorar la qualitat educativa i generar impacte social en favor de la inclusió, la democràcia, la participació, el feminisme, la sostenibilitat i la interculturalitat. També vol ser un eix d’intercanvi entre les diferents associacions.
