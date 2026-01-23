L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atendrà consultes i queixes a Manresa el 26 de febrer
Es recomana concertar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 124 124, via correu o a la web
Regió7
En virtut del conveni d’atenció singularitzada entre l’Ajuntament de Manresa i la Síndica de Greuges de Catalunya, el pròxim 26 de febrer l'oficina itinerant de la Síndica es desplaçarà novament a Manresa, marcant el primer desplaçament d’aquest any 2026. Aquest cop, la ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com telemàtica, ja sigui per trucada o videotrucada. L'atenció es durà a terme al Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 27) de 9 a 14 h.
Com és habitual, es recomana a qui desitgi ser atès que sol·liciti cita prèvia a través de la pàgina web de la Síndica de Greuges de Catalunya, trucant al telèfon 900 124 124, o bé enviant un missatge a sindic@sindic.cat.
El paper de la Síndica
La Síndica de Greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l’actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'administració catalana, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències