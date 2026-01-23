Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atendrà consultes i queixes a Manresa el 26 de febrer

Es recomana concertar cita prèvia trucant al telèfon gratuït 900 124 124, via correu o a la web

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas / Arxiu/María Belmez

Regió7

Manresa

En virtut del conveni d’atenció singularitzada entre l’Ajuntament de Manresa i la Síndica de Greuges de Catalunya, el pròxim 26 de febrer l'oficina itinerant de la Síndica es desplaçarà novament a Manresa, marcant el primer desplaçament d’aquest any 2026. Aquest cop, la ciutadania podrà ser atesa tant de manera presencial com telemàtica, ja sigui per trucada o videotrucada. L'atenció es durà a terme al Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 27) de 9 a 14 h.

Com és habitual, es recomana a qui desitgi ser atès que sol·liciti cita prèvia a través de la pàgina web de la Síndica de Greuges de Catalunya, trucant al telèfon 900 124 124, o bé enviant un missatge a sindic@sindic.cat.

Notícies relacionades

El paper de la Síndica

La Síndica de Greuges de Catalunya té com a missió atendre les queixes de totes aquelles persones que es troben desemparades davant l’actuació o la inacció de les administracions. Té la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Així, actua com a supervisora i col·laboradora de l'administració catalana, amb l’objectiu de contribuir a millorar-ne el funcionament. A més, supervisa les empreses privades que proveeixen serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, i el servei postal, entre d'altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  3. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  4. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  5. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  6. L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
  7. Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
  8. Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències

Aramoià manté la seva opció d’ampliar el polígon per falta d’alternatives viables

Aramoià manté la seva opció d’ampliar el polígon per falta d’alternatives viables

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atendrà consultes i queixes a Manresa el 26 de febrer

L'equip itinerant de la Síndica de Greuges atendrà consultes i queixes a Manresa el 26 de febrer

La caixa negra indica que el tren de Gelida només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur ensorrat

La caixa negra indica que el tren de Gelida només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur ensorrat

Manresa estrena dos espais d’estudi assistit i de reforç escolar per a estudiants

Manresa estrena dos espais d’estudi assistit i de reforç escolar per a estudiants

La matrícula escolar a la Catalunya central cau un 4% en cinc anys

La matrícula escolar a la Catalunya central cau un 4% en cinc anys

Reparació del morter malmès a les juntures del passeig de la República que entorpeix la mobilitat

Reparació del morter malmès a les juntures del passeig de la República que entorpeix la mobilitat

Agnès Marquès guanya el Ramon Llull amb una novel·la sobre els límits de la veritat i el periodisme viral

Agnès Marquès guanya el Ramon Llull amb una novel·la sobre els límits de la veritat i el periodisme viral

Una persona ferida en ser atropellada a la C-55, a Olesa de Montserrat

Una persona ferida en ser atropellada a la C-55, a Olesa de Montserrat
Tracking Pixel Contents