Manresa estrena dos espais d’estudi assistit i de reforç escolar per a estudiants

El nou servei municipal per a alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius és gratuït i té per objectiu incentivar l’estudi i millorar els resultats escolars

S’ha posat en marxa aquest mes de gener a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages i al Casal de Joves la Kampana

Dos joves llegint un contingut en un ordinador

Dos joves llegint un contingut en un ordinador / Generalitat de Catalunya-Banc d’imatges

Regió7

Manresa

L’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages i el Casal de Joves la Kampana ofereixen des d’aquest mes de gener sengles espais d’estudi assistit per a joves que estiguin cursant l’ESO. Es tracta d’un servei gratuït que té per objectiu incentivar l’estudi entre el jovent i millorar-ne el rendiment acadèmic en espais acollidors i amb condicions adequades. Aquests equipaments disposen d’un espai per fer deures, treballs en grup o individuals i també per llegir, entre altres tasques.

El Casal de Joves de la Kampana té un espai d’estudi assistit de deures els dilluns i dimecres de 17 a 18 h. El servei s’ofereix a joves que estiguin cursant l’ESO i compta amb el suport d’una professional que els proporcionarà acompanyament en cas de dubtes, necessitat de repàs i estratègies d’estudi. Aquest mateix servei s’ofereix els dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h, a l’Espai Jove Joan Amades (Oficina Jove del Bages).

En aquests dos espais, en els horaris especificats, els i les joves que ho necessitin tindran accés a wifi gratuït, ordinadors, endolls, auriculars i el suport de les dinamitzadores de l’Oficina Jove del Bages. Si necessiten algun suport extraordinari, com escanejar o imprimir documents, també poden sol·licitar-lo a les persones de l’equipament. El servei és gratuït i d’entrada lliure, sense cita prèvia.

Batxillerat i cicles formatius

Per a alumnes que estan estudiant batxillerat i cicles formatius, també hi ha un espai de reforç a l’Espai Jove Joan Amades-Oficina Jove del Bages. Aquest espai s’ha confeccionat conjuntament amb el Pla Educatiu d’Entorn. L’horari de funcionament és els dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h i ofereix reforç de català els dilluns per l’alumnat que faci menys de 5 anys que és a Catalunya, i els dimecres, reforç de les matèries de ciències (matemàtiques, física, química...), adreçat a tot l’alumnat interessat. El servei també és totalment gratuït. Per accedir-hi cal reservar plaça a través d’aquest enllaç.

Per a qualsevol dubte, també es pot contactar amb l’Oficina Jove del Bages enviant un correu electrònic a bages@oficinajove.cat o al telèfon 676 664 142.

