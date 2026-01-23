Manresa reprèn el servei de Rodalies, però encara no a ple funcionament
Tornen a haver-hi autobusos a l'exterior de l'estació per si els trens no arriben
Tornen a sortir trens de l'estació de Manresa. Tard i amb contagotes, però tornen a sortir. A les 6 del matí ha sortit el primer comboi en direcció a Barcelona, però al cap d'uns hora i mitja només havien sortit tres trens en direcció a la ciutat Comtal i un cap a Lleida. No hi ha trens, i l'explicació és fàcil. A l'estació de Manresa hi dormen habitualment 7 combois. Però aquests dies d'aturada només n'hi havia dos. La resta s'havien quedat en altres estacions. Per tant, el que han de fer ara primer és arribar a la capital del Bages.
A l'exterior de l'estació de la Renfe a Manresa, aquest divendres al matí, tornen a haver-hi autobusos, preparats per portar gent si els trens no arriben. De fet, a quarts de vuit del matí ja n'havia sortit un en direcció a Terrassa.
A les andanes la gent espera amb poca paciència que arribin els trens. Molta menys gent del que seria habitual en un dia normal. De fet, la majoria del passatge ja no ha confiat en Renfe i s'ha buscat altres alternatives, segurament les mateixes que ahir. Però els que sí que s'esperaven presentaven les queixes habituals. Mala informació, retards i deixadesa. D'això és el que es queixa el sofert passatge de la Renfe una vegada més avui.
En l'àmbit català, Rodalies restableix progressivament des de primera hora del matí el servei de trens a totes les línies, segons ha confirmat Renfe. Els trens tornen a circular, doncs, després de dos dies d’aturada i de l’acord a què van arribar dijous Govern, Renfe, Adif i maquinistes sobre les condicions per poder restablir la circulació. Durant tota la nit, s'han completat les comprovacions de seguretat de la infraestructura a tota la xarxa amb trens amb un maquinista, un representant d'Adif i un altre de Renfe. Un cop acabat aquest procés, s'ha reprès el servei, tot i que algunes línies registren demores que poden superar els 30 minuts de mitjana.
