Pancartes grogues a escoles i instituts per demanar millores a l’ensenyament públic

Les principals reclamacions dels docents són menys ràtios i burocràcia, i més recursos

Pancarta al Pius Font i Quer amb el lema 'Ja n'hi ha prou'

Pancarta al Pius Font i Quer amb el lema 'Ja n'hi ha prou' / Arxiu particular

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Més d’una vintena de centres educatius de les comarques centrals han aparegut aquest divendres amb pancartes de color groc reclamant més recursos i menys burocràcia i ràtios a l’ensenyament públic, i la millora de les condicions laborals. Els docents han triat el color groc com a símbol de lluita.

L’Assemblea Docent de la Catalunya central ha fet públic un comunicat en el qual afirma que davant el bloqueig de les negociacions entre el departament d’Educació i els sindicats, el professorat de les comarques centrals ha decidit passar a l’ofensiva. Un total de 23 centres educatius del territori s’han organitzat per secundar les mobilitzacions previstes i exigir solucions reals a la precarització de l'educació pública.

En una assemblea celebrada recentment a Manresa, els docents van denunciar ràtios «inassumibles» amb aules de 33 alumnes a secundària i 37 a batxillerat. Això en un context cada cop més complex i amb els mateixos recursos de sempre.

El 24 de gener hi ha convocada una manifestació a Barcelona. La convocatòria a les comarques centrals és a les 9 del matí a la plaça Sant Domènec per agafar el tren de la Renfe i assistir a la marxa que s’iniciarà a Arc de Triomf.

El 5 de febrer hi haurà una protesta descentralitzada a la Catalunya central. El 10 de febrer, vigília d’una vaga, es durà a terme una tancada en un institut de la zona per debatre el futur de l'educació pública i coordinar les accions de l'endemà. L’11 de febrer s’iniciarà un cicle de vagues.

En aquest sentit, l’Assemblea de Docents ha fet una crida a sumar-se a les assemblees dels centres i a les accions territorials.

TEMES

