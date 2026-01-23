Pancartes grogues a escoles i instituts per demanar millores a l’ensenyament públic
Les principals reclamacions dels docents són menys ràtios i burocràcia, i més recursos
Més d’una vintena de centres educatius de les comarques centrals han aparegut aquest divendres amb pancartes de color groc reclamant més recursos i menys burocràcia i ràtios a l’ensenyament públic, i la millora de les condicions laborals. Els docents han triat el color groc com a símbol de lluita.
L’Assemblea Docent de la Catalunya central ha fet públic un comunicat en el qual afirma que davant el bloqueig de les negociacions entre el departament d’Educació i els sindicats, el professorat de les comarques centrals ha decidit passar a l’ofensiva. Un total de 23 centres educatius del territori s’han organitzat per secundar les mobilitzacions previstes i exigir solucions reals a la precarització de l'educació pública.
En una assemblea celebrada recentment a Manresa, els docents van denunciar ràtios «inassumibles» amb aules de 33 alumnes a secundària i 37 a batxillerat. Això en un context cada cop més complex i amb els mateixos recursos de sempre.
El 24 de gener hi ha convocada una manifestació a Barcelona. La convocatòria a les comarques centrals és a les 9 del matí a la plaça Sant Domènec per agafar el tren de la Renfe i assistir a la marxa que s’iniciarà a Arc de Triomf.
El 5 de febrer hi haurà una protesta descentralitzada a la Catalunya central. El 10 de febrer, vigília d’una vaga, es durà a terme una tancada en un institut de la zona per debatre el futur de l'educació pública i coordinar les accions de l'endemà. L’11 de febrer s’iniciarà un cicle de vagues.
En aquest sentit, l’Assemblea de Docents ha fet una crida a sumar-se a les assemblees dels centres i a les accions territorials.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències