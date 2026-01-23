Reparació del morter malmès a les juntures del passeig de la República que entorpeix la mobilitat
Els treballs començaran aquest dilluns amb una durada d’un mes i un cost de 29.538 euros
L'actuació cobrirà 288 m2 en el tram entre la plaça de la Reforma i el carrer de Talamanca
Regió7
L'Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns, 26 de gener, les obres de reparació del paviment del passeig de la República, en els punts malmesos situats en el tram entre la plaça de la Reforma i el carrer de Talamanca, costat números imparells. Aquesta intervenció té com a objectiu solucionar el deteriorament del rejuntament de les peces de granit que dificulten l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
No afectarà el trànsit
Els treballs consistiran en la demolició del rejuntament de morter malmès, la neteja i escombrat de la superfície, seguit de l'aplicació d'un nou rejuntament pastat in situ amb morter, i una posterior neteja de la superfície. Aquesta actuació cobrirà una àrea de 288 m², tindrà un cost de 29.538,79 euros i s'estima que durarà un mes. Els treballs es faran mantenint el trànsit de vehicles.
El Ple municipal va aprovar aquestes obres en la sessió celebrada el passat febrer, amb el vot favorable dels grups municipals d'ERC, PSC, Impulsem, Junts, Fem Manresa i FNC, arran d'una moció presentada pel grup municipal de Junts.
