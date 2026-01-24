Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un accident a la sortida de Manresa: el cotxe acaba bolcat

El vehicle ha xocat contra la mitjana

Accident a la C-55, a Manresa

Accident a la C-55, a Manresa / ARXIU PARTICULAR

Núria León

Núria León

Manresa

Un cotxe ha quedat bolcat aquesta tarda en un accident a la C-55, a Manresa. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a les 16:45h d'aquest dissabte per un vehicle que ha xocat contra la mitjana i ha acabat bolcat lateralment. Dues dotacions del parc de Manresa han anat fins al lloc de l'accident i han ajudat en tasques d'assistència. Una persona ha resultat ferida lleu i la via ha estat tallada fins la retirada del cotxe. El sinistre ha tingut lloc a la sortida de la carretera a tocar de l'Uniplant, direcció Sant Fruitós.

