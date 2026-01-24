Un ferit en un accident a la sortida de Manresa: el cotxe acaba bolcat
El vehicle ha xocat contra la mitjana
Un cotxe ha quedat bolcat aquesta tarda en un accident a la C-55, a Manresa. Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a les 16:45h d'aquest dissabte per un vehicle que ha xocat contra la mitjana i ha acabat bolcat lateralment. Dues dotacions del parc de Manresa han anat fins al lloc de l'accident i han ajudat en tasques d'assistència. Una persona ha resultat ferida lleu i la via ha estat tallada fins la retirada del cotxe. El sinistre ha tingut lloc a la sortida de la carretera a tocar de l'Uniplant, direcció Sant Fruitós.
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna