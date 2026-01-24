L'Ajuntament assegura que a Manresa no s'ha multat ni es multarà per estendre roba al balcó
La moció de Junts perquè s’apliqui l’Ordenança de Civisme va permetre fer bugada política durant el darrer ple municipal i es va desestimar perquè només va aconseguir el suport del Front Nacional
Només Junts i el Front Nacional van donar suport a la moció presentada pels primers per iniciar una campanya general a la ciutat per a garantir l’aplicació de l’Ordenança de Civisme en relació a la prohibició d’estendre roba en balcons o obertures i a les baranes de terrats que donin directament a espais públics. El debat polític va permetre saber que en els darrers 40 anys no s’ha multat ningú per incomplir la normativa municipal en aquest sentit.
L’alcalde Marc Aloy, força empipat, va etzibar al president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, que «quan es presenta una proposta és important que l’estudiem una mica a fons». I va afegir que «si en 40 anys no s’ha imposat una sanció per un tema com aquest probablement és per la dificultat d’aplicar un article com aquest de l’ordenança».
El batlle va recordar que Bacardit «va ser membre del govern durant 4 anys i no va demanar mai que s’apliqués una sanció. I, si li preocupava tant ho podia haver fet». Per altra banda va «recomanar» als regidors de Junts «que voltin una mica per la ciutat s'adonaran que tenim uns edificis a la Balconada on viuen més de 500 famílies que es van fer amb els estenedors al carrer. Aquelles persones no són brètols, no són incívics sinó que els habitatges es van fer així».
Va afirmar que si la moció s’aprovés «jo demà hauria d’enviar una carta a tots els veïns i veïnes del barri de la Balconada dient-los que a proposta del grup municipal de Junts els anirem a sancionar perquè pengen la roba als balcons. És evident que jo això no tinc ganes de fer-ho, així que els demano una reflexió».
Tot seguit, Ramon Bacardit va respondre a l’alcalde Aloy que les seves paraules denotaven que «no ho ha entès o està utilitzant la demagògia, perquè quan Esquerra Republicana va votar aquesta ordenança vostè era l’assessor i van votar a favor. No estem debatent sobre si aquest punt de l’ordenança és correcte o no, estem dient que hi ha una proliferació que danya la imatge de la ciutat».
El cap de Junts va continuar dient que ell i els regidors del grup de Junts «voltem per molts carrers mirant amunt no mirant avall o mirant el mòbil i veiem que això afecta la imatge de la ciutat. I com a vostè li preocupa tant la imatge de la ciutat, i per això fa eslògans buits de contingut, nosaltres l’emplacem a que prengui mesures».
Bacardit va lamentar que el govern tingués «en un calaix l’ordenança de civisme i el pla d’actuació de civisme, com a mínim des de l’inici del mandat».
Va afegir que «no cal que l’alcalde vagi a multar els veïns de la Balconada, però sí que pot fer una campanya de conscienciació per millorar la imatge de la ciutat, si això és el que els preocupa».
«Esperpèntica i ridícula»
Amb anterioritat, la regidora de Fem Roser Alegre va dedicar paraules gruixudes contra la iniciativa de Junts de presentar una moció que va qualificar d’«esperpèntica, ridícula, grotesca» i «una manca de respecte a la ciutadania».
Per a Fem «si aquesta és la revolució del sentit comú és un despropòsit», perquè la preocupació de la ciutadania sobre el tema és «nul·la». Alegre va reblar la intervenció qualificant la moció de «bestiesa» i negant que la roba estesa «sigui imatge de degradació».
El regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, va dir que es revisarà l’ordenança de civisme, que si hi ha hagut queixes sempre s’han resolt pel camí de la mediació i no s’aplicaria un punt que «dificultaria la vida de milers de persones». n
