Manresa es posa en alerta per neu, però confia que no agafi
La pluja i els 3 graus de temperatura en ascens desaconsellen activar el Centre de Coordinació Operativa
Vint dies després, la neu ha tornat a fer acte de presència a Manresa, però amb poques perspectives que generi problemes significatius.
El regidor de Seguretat, Anjo Valentí, ha explicat que des de l'Ajuntament i els serveis d'emergència se segueix l'evolució de la situació, "tenim l'alerta posada, però no creiem que agafi, ja que estem bastant per sobre els zero graus".
Les previsions en aquest moment són de gruixos de 2 centímetres per sobre la cota dels 300 metres.
De moment no s'ha activat el Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local (CECOPAL) i no es farà si els tècnics de Protecció civil no suggereixen.
El passat dia 5 de gener sí que es va activar el Centre de Coordinació Operativa. La nevada va tenir moments de diferent intensitat, però no va agafar ni a les voreres ni a les calçades i l'atenció es centrava a evitar que es formés gel que pogués afectar la mobilitat de persones i vehicles. Es van controlar els llocs potencialment conflictius per gel i neu, 31 en total. A primera hora del matí es va activar el Pla municipal per nevades i es va escampar una tona i mitja de sal de desgel en punts amb pendent de calçades i voreres.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- Unes 200 persones donen suport a l'acusat de colpejar un mosso durant la visita dels reis a Montserrat