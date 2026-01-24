Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Manresa es posa en alerta per neu, però confia que no agafi

La pluja i els 3 graus de temperatura en ascens desaconsellen activar el Centre de Coordinació Operativa

Imatge de la nevada a Manresa

Imatge de la nevada a Manresa / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Vint dies després, la neu ha tornat a fer acte de presència a Manresa, però amb poques perspectives que generi problemes significatius.

El regidor de Seguretat, Anjo Valentí, ha explicat que des de l'Ajuntament i els serveis d'emergència se segueix l'evolució de la situació, "tenim l'alerta posada, però no creiem que agafi, ja que estem bastant per sobre els zero graus".

Les previsions en aquest moment són de gruixos de 2 centímetres per sobre la cota dels 300 metres.

De moment no s'ha activat el Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local (CECOPAL) i no es farà si els tècnics de Protecció civil no suggereixen.

Notícies relacionades

El passat dia 5 de gener sí que es va activar el Centre de Coordinació Operativa. La nevada va tenir moments de diferent intensitat, però no va agafar ni a les voreres ni a les calçades i l'atenció es centrava a evitar que es formés gel que pogués afectar la mobilitat de persones i vehicles. Es van controlar els llocs potencialment conflictius per gel i neu, 31 en total. A primera hora del matí es va activar el Pla municipal per nevades i es va escampar una tona i mitja de sal de desgel en punts amb pendent de calçades i voreres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents