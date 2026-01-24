Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
La campanya per dur ajuda humanitària al país en guerra en una caravana que sortirà de Barcelona el 20 de febrer ja ha aconseguit vuit ambulàncies i també calen generadors i desfibril·ladors
El pròxim 20 de febrer sortirà una caravana humanitària cap a Ucraïna amb el punt de partida des de Barcelona, impulsada per sor Lucía Caram. Hi portarà ambulàncies, generadors i desfibril·ladors. De moment, pel que fa a les ambulàncies, ja se n'han aconseguit vuit, però en fan falta quatre més (80.000 euros). També calen generadors perquè el fred extrem que fa actualment al país en guerra està sent letal per a moltes persones, i desfibril·ladors. Caram fa una crida per tal que la societat civil de Manresa i de la Catalunya central es mobilitzi per aconseguir una de les ambulàncies que fan falta.
El missatge que ha fet córrer remarca que "parlem de nens, de gent gran i de malalts atrapats pel fred; d’hospitals sense llum, de ciutats senceres a les fosques, i de persones que resisteixen l’hivern sense calefacció ni electricitat". És per això que en els pròxims dies "volem mobilitzar tota la societat. Cada gest compta: un donatiu, compartir aquesta informació, implicar una empresa, una família o un grup d’amics".
Com ajudar:
- Bizum: 05122
- Donatius: a la pàgina web de la Fundació del Convent de Santa Clara
- Contacte: caravanasolidaria@fsantaclara.org
Es tracta de l 42è corredor humanitari activat per sor Lucía, coincidint en aquesta ocasió amb el quart aniversari de la invasió d'Ucraïna per Rússia que va iniciar el conflicte.
