Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"
El lector del diari ha volgut compartir l'experiència d'agafar un tren de llarg recorregut en una altra jornada negra
Un lector manresà del diari ha volgut compartir l'experiència d'agafar un tren de llarg recorregut en una altra jornada negra gentilesa de Renfe. "He baixat amb els Catalans des de Manresa a Barcelona amb tota normalitat i, després, he agafat un Euromed des de Sants a Castelló de la Plana sense més incidència que un retard de déu minuts a la sortida", ha indicat.
Molts catalans s'han despertat avui amb la notícia d'un dia més d'anormalitat a la xarxa ferroviària. A mig matí, el Govern català ha anunciat la suspensió del servei de Rodalies i Regionals. En un dissabte, no hi ha la mobilitat laboral d'un dia entre setmana, però així i tot, l'anomalia genera molts maldecaps a la ciutadania.
Un símptoma de la situació era la imatge que s'ha trobat aquest lector a Sants. "Hi havia poca gent, en comparació al que és habitual, pràcticament només passatgers de trens amb destinació a llocs com Lleida, Madrid i Alacant", ha comentat. "A més, fan obres al vestíbul i hi ha moltes botigues tancades".
Cues per viatjar fora de Catalunya
Periodistes i càmeres a la recerca de testimonis i imatges en un dissabte al matí estrany, si és que aquest adjectiu es pot emprar en parlar de les deficiències de Renfe. Cues, en canvi, per viatjar fora de Catalunya. I els panells sempre plens amb la informació de les nombroses sortides i arribades, a mig gas.
"Quan he arribat a Castelló, feia sol i molt vent", ha afegit. Una altra imatge de contrast amb les fotografies d'amics i familiars que rebia al WhatsApp i contemplava a Instagram, instantànies de neu i fred.
"He vingut a veure la final de la Supercopa femenina de futbol, a veure si guanya el Barça ... I demà puc tornar", ha conclòs l'amic d'aquest diari davant la incertesa de tot plegat.
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu