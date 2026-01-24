Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

El lector del diari ha volgut compartir l'experiència d'agafar un tren de llarg recorregut en una altra jornada negra

Molts catalans s'han despertat avui amb la notícia d'un dia més d'anormalitat a la xarxa ferroviària

Molts catalans s'han despertat avui amb la notícia d'un dia més d'anormalitat a la xarxa ferroviària / Arxiu/EP

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Un lector manresà del diari ha volgut compartir l'experiència d'agafar un tren de llarg recorregut en una altra jornada negra gentilesa de Renfe. "He baixat amb els Catalans des de Manresa a Barcelona amb tota normalitat i, després, he agafat un Euromed des de Sants a Castelló de la Plana sense més incidència que un retard de déu minuts a la sortida", ha indicat.

Molts catalans s'han despertat avui amb la notícia d'un dia més d'anormalitat a la xarxa ferroviària. A mig matí, el Govern català ha anunciat la suspensió del servei de Rodalies i Regionals. En un dissabte, no hi ha la mobilitat laboral d'un dia entre setmana, però així i tot, l'anomalia genera molts maldecaps a la ciutadania.

Un símptoma de la situació era la imatge que s'ha trobat aquest lector a Sants. "Hi havia poca gent, en comparació al que és habitual, pràcticament només passatgers de trens amb destinació a llocs com Lleida, Madrid i Alacant", ha comentat. "A més, fan obres al vestíbul i hi ha moltes botigues tancades".

Cues per viatjar fora de Catalunya

Periodistes i càmeres a la recerca de testimonis i imatges en un dissabte al matí estrany, si és que aquest adjectiu es pot emprar en parlar de les deficiències de Renfe. Cues, en canvi, per viatjar fora de Catalunya. I els panells sempre plens amb la informació de les nombroses sortides i arribades, a mig gas.

"Quan he arribat a Castelló, feia sol i molt vent", ha afegit. Una altra imatge de contrast amb les fotografies d'amics i familiars que rebia al WhatsApp i contemplava a Instagram, instantànies de neu i fred.

Notícies relacionades

"He vingut a veure la final de la Supercopa femenina de futbol, a veure si guanya el Barça ... I demà puc tornar", ha conclòs l'amic d'aquest diari davant la incertesa de tot plegat.

TEMES

  1. La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
  2. Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
  3. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  4. Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
  5. La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
  6. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  7. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  8. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu

La Foneria de la Rambla reobrirà el 2028 com una ambaixada del ‘hub’ digital de les Tres Xemeneies del Besòs

La Foneria de la Rambla reobrirà el 2028 com una ambaixada del ‘hub’ digital de les Tres Xemeneies del Besòs

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

La neu fa ajornar els partits de futbol i bàsquet amb implicació d'equips de la regió central de dissabte a la tarda

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

Bombers amb esquís auxilien cinc persones sorpreses pel torb entre la Molina i Castellar de n'Hug

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

L'Adbisio ETL Global Manresa s'encalla al final i perd a casa contra el Ciudad de Alcorcón (8-11)

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

Un viatger de Manresa en el caos de Renfe: "A veure si demà puc tornar"

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

El Baxi Manresa afronta un duel clau contra l'Andorra per travessar la frontera de la primera volta

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

La neu deixa 40 vehicles atrapats a la C-462 a Navès

Exposició a Sant Vicenç sobre Jordi Viladoms

Exposició a Sant Vicenç sobre Jordi Viladoms
Tracking Pixel Contents