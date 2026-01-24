Vols saber les afectacions a la línia de Manresa de la Renfe?
L'R4 ofereix servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa i Martorell i Sant Sadurní d'Anoia
A la Renfe de la capital del Bages els autobusos surten des de davant de la mateixa estació
Després del nou despreniment de divendres a la tarda entre Maçanet i Blanes, el servei de Rodalies de Renfe s'ha despertat aquest dissabte amb noves afectacions en la mobilitat de diverses línies a causa de les revisions geotècniques que es duen a terme en els punts amb risc d’esllavissada. S’estableixen diversos serveis alternatius per carretera per garantir la mobilitat de la ciutadania. És el cas de la línia R4, la que uneix Manresa amb Sant Vicenç de Calders, que combina el servei amb tren i el servei amb autobús.
En concret, a l'R4 hi ha servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa i entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia. A la capital del Bages els autobusos surten des de davant mateix de l'estació de la Renfe, on hi ha informadors per informar els usuaris. Es manté l’oferta habitual de la línia entre Terrassa i Martorell i hi ha un tren per hora i sentit amb nous horaris entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia.
