Bacardit reclama a Aloy que pressioni per la gratuïtat de l'autopista Terrassa-Manresa davant el caos de Rodalies
L'alcaldable de Junts vol que l'alcalde republicà reclami al Govern l’obertura immediata de la barrera del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
REGIÓ7
El president del grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa i candidat a l’alcaldia, Ramon Bacardit, ha reclamat avui a l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que exigeixi de manera immediata al Govern de la Generalitat l’obertura de la barrera del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet mentre es mantingui el col·lapse del servei de Rodalies.
Bacardit ha insistit que considera inacceptable que, davant una crisi greu i reiterada del transport ferroviari, el Govern hagi actuat amb rapidesa en alguns territoris —com el Garraf, amb la gratuïtat de la C-32— i, en canvi, Manresa i el conjunt del Bages tornin a quedar exclosos de qualsevol mesura compensatòria, malgrat patir un problema estructural de mobilitat des de fa anys.
“El que no pot ser és que els manresans hagin de continuar pagant un peatge cada dia per anar a treballar o estudiar perquè Rodalies no funciona, mentre en altres punts del país s’obren barreres de manera immediata”, ha assenyalat Bacardit.
En aquest sentit, ha instat Marc Aloy a "deixar de mirar cap a una altra banda" i a defensar amb fermesa els interessos de la ciutat davant el Govern.
"No hi pot haver ciutadans de primera i de segona"
El líder de Junts a Manresa ha posat com a exemple el cas de Sant Cugat del Vallès, on el seu alcalde ha demanat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l’obertura de les barreres dels Túnels de Vallvidrera com a resposta al col·lapse de Rodalies, garantint així la gratuïtat del peatge. “Si aquesta mesura és possible al Vallès, també ho ha de ser al Bages. No hi pot haver ciutadans de primera i de segona”, ha remarcat.
Bacardit recorda que el col·lapse de Rodalies no és un fet puntual, sinó una realitat crònica que obliga milers de manresans a utilitzar el vehicle privat, assumint un cost econòmic injust per la manca d’alternatives reals de transport públic. Per aquest motiu, defensa que l’obertura de la barrera de la C-16 és una mesura de sentit comú, temporal i absolutament necessària.
Finalment, Bacardit ha reclamat a l’alcalde de Manresa que lideri aquesta exigència de manera clara i pública, i que el Govern de la Generalitat actuï amb criteris objectius, equitatius i de justícia territorial, posant fi a un nou greuge amb Manresa, el Bages, el Berguedà i el Solsonès.
