Sant Fruitós cedeix uns terrenys a les autoescoles que examinen a Manresa per fer-hi una zona de pistes
La Federació d'Autoescoles de Barcelona es faria càrrec de les despeses de les obres i les autoescoles adherides pagarien una quota que, segons la seva presidenta, seria molt menor que la que paguen ara
En una reunió celebrada divendres els assistents van votar a favor de presentar un expedient a la DGT per traslladar-se a la localitat veïna
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha ofert un terreny en un polígon industrial del municipi a la Federació d'Autoescoles de Barcelona per fer-hi una zona de pistes on puguin anar a examinar i a fer pràctiques les autoescoles que ara ho fan a Manresa, ha informat a Regió7 la seva presidenta, Teresa Coll. També ho va fer saber als assistents en la reunió convocada aquest divendres a la sala Àgora de l'edifici de la FUB2, adreçada a totes les autoescoles que examinen a la capital del Bages.
El terreny a Sant Fruitós per fer-hi una zona de pistes seria una concessió a 99 anys a títol gratuït. El següent pas serà que la federació sol·liciti a la DGT un canvi de zona d’exàmens via expedient a partir de la manifesta voluntat de les autoescoles que en dependrien.
Coll informa que en la reunió "es va votar, es va aixecar acta i en aquesta votació la majoria d’autoescoles del Bages demanen que [la federació] faci l’expedient i el presenti a la DGT amb el canvi d’espai per a exàmens i pràctiques". Afegeix que "la gestió de la zona la portaria la federació, sempre pactat amb les autoescoles que examinen a la zona". Vol dir que "la federació es faria càrrec del pagament de totes les obres, de la construcció i de l'organització de la zona. A les autoescoles els proposaríem una quota, que no té res a veure amb el que estan pagant, que fos suficient per poder pagar el que costarà".
"Una vegada coberts els diners que invertirem, això ens permetria rebaixar les quotes i només pagar pel manteniment de la zona del dia a dia com ho fem a la resta de zones de Barcelona".
Unes condicions difícils d'igualar
En el cas que l'oferta de Sant Fruitós faci reaccionar l'Ajuntament de Manresa que, per ara, segons Coll, el que els ha ofert és que si algun dia té un terreny per oferir-los els ho farà arribar, la intenció de la federació és tornar a reunir les autoescoles per tal que sigui elles les que decideixin on volen anar. Dit això, constata la importància de les condicions que els ofereix l'Ajuntament de Sant Fruitós, difícils d'igualar.
Quant al cost de crear una nova zona de pistes, la directiva assegura que "la federació de totes les autoescoles de província de Barcelona ens veiem amb cor de poder disposar dels diners que costa aquest projecte".
"No tenen on col·locar-nos"
Concretament sobre l'oferta de l'Ajuntament de Manresa, explica que "quan hi vam anar ens van oferir que ens esperéssim i que, d’aquí a un temps, quan tinguessin un terreny per a nosaltres, ja ens cridarien, però que, mentrestant, hem de continuar a la zona que ja tenim establerta. És el que ens han dit sempre, que no tenen on col·locar-nos".
Recorda que tot plegat ho van començar a moure el 2022. "Com que no ens donaven a Manresa cap espai ni solució vam anar a Sant Fruitós". En paral·lel, destaca, es van fer infinitat de reunions amb el propietari dels terrenys on hi ha la zona de pistes actual, al camí dels Tovots, a qui es va demanar, informa Coll, que cedís el lloguer i la gestió a la federació. "No ha estat possible i el que ha fet, en canvi, és llogar el terreny a l'empresa del seu fill, que hi gestiona un camp de foc per a pràctiques d'extinció amb el qual han de conviure les autoescoles que hi examinen i hi fan les pràctiques".
"Totalment legítim"
La recerca d'un nou terreny, diu Coll, es fa per garantir la seguretat i per "donar un millor servei amb el menor cost a les autoescoles". Remarca que el fet que es que gestioni la zona de pistes "des d'una empresa privada és totalment legítim", però que també ho és que la federació i les escoles es belluguin per "donar el millor servei amb el menor cost", repeteix. Constata que "enlloc del país hi ha una zona de pràctiques i exàmens llogada a un privat. La de Manresa és l'única".
Com a presidenta de la Federació d’Autoescoles de Barcelona, Coll és la representant dels set centres de pràctiques que hi ha a Barcelona.
La reunió de divendres es va fer a porta tancada per a les autoescoles, que van poder delegar el seu vot. Es va posar seguretat a la porta per garantir que no hi entrés ningú aliè a la convocatòria.
