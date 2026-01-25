Usuaris arriben a l'estació de l'R4 a Manresa i són dirigits cap a les estacions de FGC
No s'ha habilitat servei alternatiu per carretera
ACN
Manresa
L'estació de Rodalies de Manresa ha anat rebent aquest diumenge des de primera hora un degoteig d'usuaris que desconeixien que el servei no funcionava a tot Catalunya. Sense presència d'informadors, era el responsable de seguretat qui els explicava que s'havia suspès el servei fins a nou avís i que no s'havia habilitat cap servei alternatiu. Davant la impossibilitat de poder viatjar, alguns han optat perquè els vinguessin a recollir els seus familiars, o directament han desistit dels seus plans. Des de l'estació, l'opció que es donava a aquells que volien arribar fins a Barcelona o altres destins amb connexió era agafar un tren de Ferrocarrils de la Generalitat.
