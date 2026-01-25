Usuaris arriben a l'estació de l'R4 a Manresa i són dirigits cap a les estacions de FGC

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un usuari arriba a l'estació de Manresa amb la intenció d'agafar un tren. / ACN

ACN

Manresa

L'estació de Rodalies de Manresa ha anat rebent aquest diumenge des de primera hora un degoteig d'usuaris que desconeixien que el servei no funcionava a tot Catalunya. Sense presència d'informadors, era el responsable de seguretat qui els explicava que s'havia suspès el servei fins a nou avís i que no s'havia habilitat cap servei alternatiu. Davant la impossibilitat de poder viatjar, alguns han optat perquè els vinguessin a recollir els seus familiars, o directament han desistit dels seus plans. Des de l'estació, l'opció que es donava a aquells que volien arribar fins a Barcelona o altres destins amb connexió era agafar un tren de Ferrocarrils de la Generalitat.

