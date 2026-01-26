Acord de l'Ajuntament de Manresa amb la federació de les caputxines per comprar el convent del carrer de Talamanca
El traspàs de la finca no serà en forma de cessió com volien el consistori i la comunitat local de monges quan aquesta va veure que s'estava extingint, sinó amb l'adquisició
La darrera germana, Pilar Lumbreras, que es va traslladar a viure el maig passat a la residència Mont Blanc, va participar en el ple del juliol passat per seguir una moció sobre el tema, aprovada amb només una abstenció
Ha calgut picar molta pedra i ha fet vessar rius de tinta. Finalment, el serial del convent de les caputxines de Manresa tindrà una conclusió satisfactòria per a la majoria dels implicats, amb la compra de la propietat per part de l'Ajuntament de Manresa a la federació de les caputxines. Tal com ha pogut confirmar Regió7 a través de tres fonts diferents, hi ha un acord en ferm entre l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ja fa anys que ho intenta, amb tres cartes incloses a la federació de les caputxines, i la presidenta d'aquesta federació pel qual l'Ajuntament adquireix el convent situat al carrer de Talamanca
Segons la informació recollida per aquest diari, aquesta setmana és previst que l'acord quedi rubricat del tot. La primera trobada de l'alcalde amb la presidenta de la federació hauria tingut lloc a Madrid, a mig camí de Manresa i de Cadis, on viu ella, però no ha transcendit quan va tenir lloc.
Un cop tancada la compra, una de les següents passes serà que el bisbat de Vic demani a la Roma la dessacralització del convent per poder-lo destinar a altres usos que no siguin els religiosos. També segons la informació aplegada, per part de l'Ajuntament hi podria haver l'aposta per convertir-lo en un centre cívic.
Una història llarga i intensa
La història del convent de les caputxines és llarga i intensa. Cal remuntar-se al segle XVI. El 26 d'octubre del 1543 va néixer a Manresa la fundadora de la congregació de les caputxines, la mare Serafina, que, després de fundar el primer convent a Barcelona, va voler fer el mateix a Manresa. La fundació del convent manresà, però, va tenir molts entrebancs que al llarg dels anys, com si fos una fatalitat, s'han anat reproduint. El convent es va aixecar en un solar cedit per la ciutat, d'aquí l'agraïment que sempre han sentit les monges per Manresa.
El primer intent
Ja en aquest segle, quan les quatre germanes que quedaven al convent van actuar per tal que quedés per a Manresa com era el seu desig exprés, amb un acord amb la Fundació Sant Andreu Salut per fer-hi una residència d'avis i, a canvi, tenir cura d'elles, el bisbat de Vic va intervenir per aturar el tracte, la qual cosa va fer encendre els ànims, no només de les caputxines sinó de la societat civil manresana.
A partir d'aquest intent frustrat de garantir un futur del convent lligat a Manresa, ciutat a la qual consideren que pertany les monges, van sorgir moltes teories, especulacions i alguna desavinença. Dues de les quatre germanes van morir; una altra va marxar. Només en va quedar una, la germana Pilar Lumbreras, que el maig de l'any passat es va traslladar a viure a la residència Mont Blanc de la capital del Bages. Per a ella, deixar el convent sense saber què li depararia el futur, després de demanar per activa i passiva que la propietat fos cedida a Manresa, va ser molt dur, tal com va confessar.
Moció conjunta
En el ple municipal del passat juliol, Lumbreras va seguir en directe la moció conjunta del ple de Manresa perquè el desig de les caputxines que el convent fos per a la ciutat es fes realitat. Tots els partits, llevat de Vox, van acordar "explorar totes les opcions jurídiques adients per materialitzar el traspàs preferentment gratuït en ple domini del monestir en favor de la ciutat" amb l'objectiu de "recollir la voluntat de la comunitat de les germanes clarisses" expressada per Lumbreras, que en va ser la darrera superiora, en una acta de manifestacions davant notari.
La moció es va aprovar amb només una abstenció.
