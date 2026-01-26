Nou matí de caos i confusió a l’estació de Renfe de Manresa
Els viatgers han hagut d’esperar amb fred i vent l'arribada del servei de transport alternatiu mentre els anuncis contradictoris de Renfe generaven desconcert
ACN
Un nou matí de confusió a l'estació de la renfe de Manresa, i ja en van uns quants. Aquest dilluns ja se sabia que no hi hauria trens i que s'hauria d'anar amb bus fins a Terrassa.
Però quan la companyia ha anunciat que se suspenien tots els trens un cop més, la sensació ha tornat a ser de desemparament entre els viatgers que esperaven que obrissin les portes del bus. Esperaven sobre el pont del riu, amb fred i vent.
La majoria sense fer cas ja als anuncis intermitents de la companyia ferroviària, que s'ha passat les primeres hores del dia dient que es trens tornaven a funcionar i negant-ho al cap de cinc minuts.
El cert és que cada cop menys gent confia amb Renfe i al llarg d'aquests dies, qui ha pogut, s'ha buscat solucions alternatives, com l'Aleix, què va a Sabadell, i que ens deia que "si ho hagués sabut, hauria anat amb els catalans".
Un servei per cert, el dels FGC que ha funcionat amb normalitat al llarg de tots aquests dies.
Incidència al centre de control d'Adif
La circulació de trens de Rodalies s'ha tornat a reprendre cap a tres quarts de vuit del matí, després que hagi estat suspesa per segon cop aquest dilluns per una incidència al Centre de Trànsit Centralitzat d'Adif, segons Renfe. El servei s'havia posat en marxa aquest dilluns a partir de les sis del matí tal com estava previst, amb alguns trams en transport alternatiu. Cap a dos quarts de set, però, s'ha tornat a suspendre per una incidència al centre de control d'Adif, situat a l'Estació de França. Passades les set del matí s'ha anunciat que el servei es tornava a posar en marxa de forma progressiva, però aquest restabliment ha durat només uns minuts, ja que poc abans de dos quarts de vuit s'ha tornat a anunciar la suspensió del servei.
El Govern ha recomanat fer teletreball i minimitzar els desplaçaments innecessaris davant d’un nou matí de caos a Rodalies. En un missatge les xarxes, la Generalitat també ha anunciat que estan reforçant el servei de busos interurbans per facilitar la mobilitat. El Departament d’Empresa i Treball ha reiterat que davant la situació a Rodalies es recomana fer feina a distància “sempre que sigui possible” i l’ús de mitjans alternatius mentre no es recupera la circulació. La recomanació s’estén a tots als treballadors i no només als empleats públics.
