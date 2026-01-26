Substitució de sis plataners vells i amb soques corcades al Passeig de Manresa
Aquest dimarts i dimecres es duran a terme els treballs de tala al tram entre la Bonavista i Neus Català
A partir del 3 de febrer es procedirà a la plantació dels nous exemplars
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Manresa informa que demà dimarts i dimecres, 27 i 28 de gener, es duran a terme les tasques de tala de sis plataners al passeig Pere III, situats entre la plaça de la Bonavista i la plaça de Neus Català. A causa d'aquests treballs, es faran talls puntuals del trànsit per garantir la seguretat de vehicles i vianants.
A partir del dimarts 3 de febrer, començaran les tasques de retirada de les soques i la plantació de nous arbres, amb ocupació d'espai des de l'andana central del Passeig.
Aquests treballs formen part de les actuacions anuals de substitució progressiva dels plataners més vells, amb soques corcades, per exemplars joves.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats