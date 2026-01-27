Afectats per la crisi a l'R4 i RL4, a Manresa: "M'he demanat dies de festa perquè no arribava a la feina"
Els usuaris d’aquestes línies asseguren que les obres han estat la gota que ha fet vessar el got, en un servei que ja era deficitari per les constants incidències i retards
El trajecte de 3 hores i 15 minuts que acostuma a fer en un sol viatge de tren entre Terrassa i Lleida (amb la línia RL4, passant per Manresa), ara el fa en tot un dia. Aquest és el cas d'en Mustafa Shaarawy, veí de Terrassa que treballa en un restaurant de Lleida. La crisi a l'R4 i RL4 ha obligat Adif a reparar el talús i un mur de l'estació de Castellvell i el Vilar i també l'ha fet actuar entre els termes de Calaf i Prats de Rei i de Cervera i Sant Guim de Freixenet, on s'ha donat pas alternatiu per carretera. Per aquestes obres, els trajectes de Shaarawy han passat de ser un viatge directe a una autèntica odissea.
I tot i que entre setmana acostuma a fer estada a Lleida pel fet que viu lluny del lloc on treballa, les afectacions també el perjudiquen. "M'he hagut de demanar dies de festa per fer els trajectes; tant per anar com per tornar", comparteix. Segons detalla, pels volts de 2/4 de 10 del matí ha agafat el primer bus de Terrassa a Manresa, on ha estat consultat per Regió7. Tres hores més tard, a 2/4 d'1, ha pujat a l'altre, que l'ha apropat fins a Cervera. I des d'allà ha fet la resta de trajecte en tren fins a arribar a Lleida, ja al vespre.
El llarg temps d'espera entre un servei de transport i un altre l'han obligat a demanar-se dies personals per fer els viatges, ja que si no sortís d'hora al matí tem que es pugui quedar sense tren o bus en algun punt.
"Sempre falla alguna cosa; ens queixem i no es fa res"
En Dima Solé, veí de Sant Cugat del Vallès de 19 anys, també esperava que sortís un autobús des de l'estació de Renfe de Manresa per anar a Terrassa i tornar a casa. Per a ell, el transport públic és un servei essencial, ja que treballa de nit a Barcelona i quan plega, entre les 5 i les 6 de la matinada, agafa l'R4 per desplaçar-se fins a la capital del Bages, on estudia. Normalment, aquest trajecte el fa en una hora i 40 minuts, però amb el pas alternatiu que es fa entre Terrassa i Manresa, se li allarga fins a les dues hores i mitja o inclús les tres.
"Això m'està trastocant molt. M'afecta els horaris del son perquè m'he de llevar més d'hora per arribar a temps i, a més, el temps que perdo m'impedeix tenir vida social", manifesta. I tot i que considera que el servei de Rodalies és ineficient, l'utilitza perquè no té cap altra manera de traslladar-se d'un lloc a l'altre.
En aquest sentit, lamenta que "sempre falla alguna cosa", sigui per incidents o per retards dels trens. I malgrat que els usuaris es queixen d'aquestes mancances creu que "no es fa res" per posar-hi remei.
"No queda altra opció que conformar-se"
El trajecte d'en Zakaria, veí de Manresa de 23 anys, que sol fer a Lleida per veure la seva família, també s'ha vist afectat. A causa de les obres a la línia RL4, per arribar a la capital de província s'ha de fer un tram en autobús, de Manresa a Cervera, i un altre en tren, de Cervera a Lleida.
Això, segons ha manifestat, no li ha permès fer el trajecte amb normalitat, ja que ha trigat més temps a arribar i li ha suposat una planificació prèvia. En aquest sentit, el jove afegeix que els retards a la línia solen ser habituals i, per això, no li queda cap més remei que conformar-se.
