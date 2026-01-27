Alumnes de FEDAC Manresa acullen estudiants procedents de Romania en un programa d’intercanvi
L’acollida a la capital bagenca va tenir com a eix central la reflexió sobre els reptes de la ciutadania en l’entorn digital actual
Regió7
Manresa
Alumnes de batxillerat de FEDAC Manresa van rebre estudiants procedents de Romania la setmana passada, en el marc d’un programa d’intercanvi per afavorir la convivència i l’intercanvi cultural. L’acollida a Manresa va tenir com a eix central la reflexió sobre els reptes de la ciutadania en l’entorn digital actual i van crear unes instal·lacions d’art per reflexionar sobre qüestions com la desinformació, el discurs d’odi i la importància de l’ètica digital. A més del treball acadèmic i creatiu, van visitar Barcelona i van descobrir Manresa a través d’una gimcana.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés