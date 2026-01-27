Alumnes de FEDAC Manresa acullen estudiants procedents de Romania en un programa d’intercanvi

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alumnes de batxillerat de FEDAC Manresa van rebre estudiants procedents de Romania la setmana passada, en el marc d’un programa d’intercanvi per afavorir la convivència i l’intercanvi cultural. L’acollida a Manresa va tenir com a eix central la reflexió sobre els reptes de la ciutadania en l’entorn digital actual i van crear unes instal·lacions d’art per reflexionar sobre qüestions com la desinformació, el discurs d’odi i la importància de l’ètica digital. A més del treball acadèmic i creatiu, van visitar Barcelona i van descobrir Manresa a través d’una gimcana.

