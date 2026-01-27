Ampans i Manresa reben un premi del món empresarial socialment responsable
El reconeixement l'atorga Respon.cat, organisme que promou la responsabilitat social empresarial
La Fundació Ampans i la ciutat de Manresa han rebut aquest dimarts al capvespre un dels premis Respon.cat, iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social de les empreses (RSE) a Catalunya.
Ampans ha estat guardonada per les seves bones pràctiques de voluntariat, a favor del medi ambient i pel seu pla de conciliació i flexibilitat horària i laboral. Manresa per ser una ciutat reconeguda com a territori socialment responsable, segons l’organització. L’acte s’ha celebrat a la Llotja de Mar de Barcelona davant més de 300 persones, la majoria directius d'empreses.
Més premiats
A més a més de Manresa i Ampans, també han rebut guardons les empreses Fluidra, Pensium, Henkel, i Epson.
S’ha reconegut la trajectòria personal de la presidenta de Sorli Supermercats, Anna Sorli, pel seu compromís personal amb la responsabilitat social empresarial. Ha creat la Fundació Sorli que lluita contra la violència masclista i fomenta la igualtat de gènere, a més a més de promoure una línia de comerços de moda circular.
Han rebut un guardó, igualment, l’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials La Unió, de Barcelona, i l’empresa Leitat, que celebra 120 anys, i es dedica a la innovació, la recerca i la transferència tecnològica.
Aloy recull el premi
El premi per Manresa l’ha recollit l’alcalde, Marc Aloy. L'han acompanyat el director general d’Ampans, Toni Espinal; el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; la coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de Catalunya, Alba Rojas i la regidora delegada de Presidència, Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs.
L’acte l’ha presidit el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. L’han acompanyat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona i president d’honor de Respon.cat, Josep Santacreu, i el president de Respon.cat i coordinador de la responsabilitat social empresarial de Plus Fresc, Rafel Oncins.
Què és Respon.cat
Respon.cat és un organisme que es va constituir el 2014 i que promou la implicació de les empreses amb la responsabilitat social.
Actualment, agrupa 150 empreses de sectors i dimensions diverses compromeses amb el progrés de la seva RSE i amb fer de Catalunya un territori socialment responsable. Disposa de grups de treball, espais d’aprenentatge, impulsa el ‘Manifest per una economia amb propòsit’, organitza un programa d’acompanyament RSE.Pime, un programa de formació en RSE i els premis Respon.cat.
