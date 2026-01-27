Anul·lades a Manresa les primeres fotomultes a l’illa de vianants del carrer Santa Maria
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem ha acceptat el prec fet pel grup municipal de Junts per Manresa que recollia el malestar de veïns sancionats
L’Ajuntament de Manresa anul·la les fotomultes del sector Santa Maria imposades entre el 24 de novembre i el 12 de gener.
L’equip de govern d’Esquerra, PSC i Impulsem han acceptat el prec fet en aquest sentit pel grup municipal de Junts per Manresa a l’alcalde Marc Aloy.
Junts va demanar en el darrer ple municipal que s’anul·lin els expedients sancionadors oberts entre el 24 de novembre i el 12 de gener per la reubicació de la càmera de fotomultes de la plaça Gispert, pel fet que el carrer Santa Maria ha passat a formar part de l’illa de vianants després de les obres de millora que s’hi van fer. El prec va ser acceptat.
Ramon Bacardit Reguant, president del grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Manresa, va registrar un prec a l’alcalde per demanar l’anul·lació dels expedients sancionadors derivats de la reubicació de la càmera de fotomultes entorn del carrer Santa Maria.
Segons va explicar Bacardit, el govern municipal va anunciar el divendres 21 de novembre la finalització de les obres de reurbanització del carrer Santa Maria i la posada en funcionament, el dilluns 24 de novembre, de la nova organització de la mobilitat, que incloïa l’ampliació de l’illa de vianants i el desplaçament de la càmera de control d’accés.
Sancions acumulades
Tot seguit, diverses famílies van rebre notificacions de sanció per haver accedit amb vehicle a l’illa de vianants sense autorització, especialment pares i mares que porten els fills al Conservatori de Música o a l’Institut Manresa. Durant els primers vint dies un nombre significatiu de conductors van continuar fent l’itinerari sense ser conscients que estaven sent multats.
En opinió de Junts per Manresa la comunicació del canvi no va ser suficient ni raonable ja que avisar mitjançant una nota de premsa un divendres de finals de novembre i activar el dispositiu sancionador el dilluns següent no dona un marge real d’adaptació.
A més, el sistema de fotomulta fa que el conductor no tingui constància immediata de la infracció, fet que ha provocat que algunes famílies hagin acumulat diverses sancions per la mateixa causa.
Per aquest motiu, i apel·lant al sentit comú del govern municipal, Junts per Manresa ha sol·licitat formalment i ha aconseguit que s’anul·lin tots els expedients sancionadors oberts entre el 24 de novembre i el 12 de gener relacionats amb la reubicació de la càmera de fotomultes de la plaça Gispert, entenent que la ciutadania necessitava un període de preavís i adaptació als nous canvis de mobilitat introduïts.
