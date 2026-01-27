Asfalten el pàrquing de les piscines de Manresa on van trobar restes dels vestidors dels anys 50
Les obres dels darrers mesos s'han dut a terme per millorar l'eficiència energètica l'equipament
Les piscines municipals de Manresa han iniciat els treballs per asfaltar la part de l’aparcament on s’han fet obres que van fer aflorar restes dels vestidors dels anys 50. L’aparició de rajoles de color blanc i blavós va ser una sorpresa inesperada enmig dels treballs que s’han dut a terme els darrers mesos per millorar l’eficiència energètica de l’equipament esportiu.
Les obres en qüestió van començar l’agost passat amb l’objectiu de canviar el gas per energies renovables. Es van fer grans rasses a la zona de l’aparcament més pròxima a l’entrada coberta de les piscines. Es dona el cas que en aquest punt hi havia els antics vestidors de les velles piscines municipals que es van enderrocar l’any 2007, farà 20 anys.
Aleshores les instal·lacions esportives ocupaven bona part del que ara és l’aparcament. Inesperadament, van aparèixer parets de rajoles blanques i blaves. Es tracta d’un vestidor que quedava soterrat sota una de les graderies de l’equipament que, quan es va enderrocar , va quedar enterrat sota la runa.
Les obres que s’han dut a terme a les piscines formen part d’un projecte per fer un equipament més eficient i sostenible combinant tres models d’energies renovables per generar calor i electricitat: la geotèrmia, l’aerotèrmia i la hidrotèrmia. Es tracta d’una inversió important d’un milió d’euros que compta ajuda de fons europeus.
Energies renovables
La geotèrmia aprofita la calor del subsol. En aquest cas per poder captar l’escalfor s’han fet forats de fins a 120 metres de fondària a diferents punts de l’aparcament que s’han canalitzat. L’aerotèrmia treu profit de l’energia de l’aire, i la hidrotèrmia és la part més innovadora del projecte. S’aprofitarà energèticament la calor que generen les aigües residuals que passen pel torrent de Sant Ignasi, al costat de les piscines. La previsió és que al llarg d’aquests primers mesos de l’any es posi en marxa la instal·lació de geotèrmia i aerotèrmia, mentre que la hidrotèrmia s’enllestiria més cap a la primavera.
Darrera fase
Aquest dimarts s’ha iniciat la darrera fase de les obres amb els treballs per asfaltar el tram d’aparcament que es va haver d’obrir, just al davant de l’entrada porxada a les instal·lacions esportives. Posteriorment es pintarà. Mentre duri aquesta actuació s’obrirà l’accés del carrer Viladordis amb Vidal i Barraquer per aquelles persones amb mobilitat reduïda. També per a motos i bicicletes, que d’aquesta forma podran accedir a la zona coberta. Qui ho faci per l’entrada habitual de l’aparcament, s’habilitarà un accés a peu.
