Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maquinista de l'R4Fotomultes a ManresaNevada al PirineuDesnonament a MoiàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista

El polític diu que entoma el repte plantejat per Artur Mas d’aglutinar el màxim de forces i de consensos polítics en una sola candidatura de cara a les eleccions del 2027

L'objectiu és treballar per una proposta unitària sota el lideratge de l'alcaldable de Junts a Manresa

Ramon Bacardit

Ramon Bacardit / Arxiu Particular

Regió7

Manresa

Després de l’acte polític celebrat dijous passat amb l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, el candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha anunciat la seva voluntat d’entomar el repte plantejat per Mas d’aglutinar el màxim de forces i consensos polítics en una sola candidatura per tal d’arribar a l’alcaldia el maig de 2027.

Durant l’acte, Artur Mas va encoratjar Bacardit a treballar per construir una proposta àmplia i transversal, capaç de sumar sensibilitats i de reforçar una alternativa sòlida al govern actual. En aquest sentit, Ramon Bacardit va manifestar públicament que assumia aquest repte i que estava disposat a iniciar converses amb Impulsem Manresa i amb Avenç Nacionalista amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de configurar una llista conjunta.

Sota el seu lideratge

En coherència amb aquest compromís, aquest dijous Ramon Bacardit traslladarà a l’executiva de Junts a Manresa la seva proposta per obtenir el vistiplau del partit i poder obrir formalment aquestes converses. L’objectiu és treballar per una candidatura unitària sota el seu lideratge, que sigui capaç de recuperar el sentit comú, l’ordre i una gestió rigorosa al capdavant de l’Ajuntament de Manresa.

“Manresa necessita un projecte fort, solvent i compartit, que deixi enrere la improvisació i el desordre dels darrers anys. Estic disposat a parlar amb tothom que comparteixi la voluntat de redreçar la ciutat i posar Manresa al lloc que li correspon”, ha afirmat Bacardit.

Notícies relacionades

Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat de Junts i del seu candidat de construir una alternativa clara i guanyadora de cara a les eleccions municipals del 2027, basada en el lideratge, el consens i la responsabilitat política.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  2. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  3. Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
  4. Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  7. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  8. Li demanen 3 anys de presó per sacsejar el seu fill de 4 mesos cap per avall per fer-lo dormir

Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista

Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista

Noves balises V-16: la polèmica segueix i la DGT confirma que hauran de passar una inspecció cada cert temps

Noves balises V-16: la polèmica segueix i la DGT confirma que hauran de passar una inspecció cada cert temps

ADIF manté tancat el pas de trens entre Cervera i Terrassa per obres a tres punts: Castellbell i el Vilar, Calaf i Cervera

ADIF manté tancat el pas de trens entre Cervera i Terrassa per obres a tres punts: Castellbell i el Vilar, Calaf i Cervera

El consum de pornografia irromp als 12 anys a Barcelona i amb una forta bretxa de gènere

El consum de pornografia irromp als 12 anys a Barcelona i amb una forta bretxa de gènere

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en un immoble de Balsareny

Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en un immoble de Balsareny

Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa

Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa

Vols veure la nova imatge de la Fira de l'Aixada, la Festa de la Llum i la Transéquia?

Vols veure la nova imatge de la Fira de l'Aixada, la Festa de la Llum i la Transéquia?

El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns

El Govern preveu que el servei de Rodalies operarà amb “normalitat” a partir de dilluns
Tracking Pixel Contents