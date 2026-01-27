Bacardit demana el vistiplau de l’executiva de Junts a Manresa per obrir converses amb Impulsem i Avenç Nacionalista
El polític diu que entoma el repte plantejat per Artur Mas d’aglutinar el màxim de forces i de consensos polítics en una sola candidatura de cara a les eleccions del 2027
L'objectiu és treballar per una proposta unitària sota el lideratge de l'alcaldable de Junts a Manresa
Regió7
Després de l’acte polític celebrat dijous passat amb l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, el candidat de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha anunciat la seva voluntat d’entomar el repte plantejat per Mas d’aglutinar el màxim de forces i consensos polítics en una sola candidatura per tal d’arribar a l’alcaldia el maig de 2027.
Durant l’acte, Artur Mas va encoratjar Bacardit a treballar per construir una proposta àmplia i transversal, capaç de sumar sensibilitats i de reforçar una alternativa sòlida al govern actual. En aquest sentit, Ramon Bacardit va manifestar públicament que assumia aquest repte i que estava disposat a iniciar converses amb Impulsem Manresa i amb Avenç Nacionalista amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de configurar una llista conjunta.
Sota el seu lideratge
En coherència amb aquest compromís, aquest dijous Ramon Bacardit traslladarà a l’executiva de Junts a Manresa la seva proposta per obtenir el vistiplau del partit i poder obrir formalment aquestes converses. L’objectiu és treballar per una candidatura unitària sota el seu lideratge, que sigui capaç de recuperar el sentit comú, l’ordre i una gestió rigorosa al capdavant de l’Ajuntament de Manresa.
“Manresa necessita un projecte fort, solvent i compartit, que deixi enrere la improvisació i el desordre dels darrers anys. Estic disposat a parlar amb tothom que comparteixi la voluntat de redreçar la ciutat i posar Manresa al lloc que li correspon”, ha afirmat Bacardit.
Aquesta iniciativa s’emmarca en la voluntat de Junts i del seu candidat de construir una alternativa clara i guanyadora de cara a les eleccions municipals del 2027, basada en el lideratge, el consens i la responsabilitat política.
