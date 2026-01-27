Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un grup de bagencs participen en un viatge a Dubai i Abu Dhabi amb Viatges Concord

Els participants han tingut l’oportunitat de conèixer la grandiositat dels seus gratacels i centres comercials que es combinen amb l’encant i l’extensió del desert

El grup de viatgers va tenir l'oportunitat de veure de prop els gratacels de Dubai i Abu Dhabi

Regió7

Manresa

Un grup de bagencs i altres comarques, de la mà de l’agència manresana Viatges Concord, han viatjat a Dubai i Abu Dhabi, i han tingut l’oportunitat de conèixer la grandiositat dels seus gratacels i centres comercials que es combinen amb l’encant i l’extensió del desert. A Abu Dhabi, la capital, els va captivar la majestuositat de la Gran Mesquita Sheikh Zayed i la riquesa cultural del Louvre Abu Dhabi. La modernitat i la tradició dels Emirats Àrabs Units els va deixar una empremta inoblidable.

