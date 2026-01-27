El Joc de Ciutat de la Llum de Manresa proposa viatjar a principis del segle XX
La tarda de jocs a l'aire lliure del CAE és obert a a tothom i se celebrarà el 14 de febrer
REGIÓ7
Viatjar a principis del segle XX, una època d’efervescència industrial i també artística a Manresa. És el repte que proposa l’equip d’esplais del CAE a la 14a edició del Joc de Ciutat de la Llum que se celebrarà el pròxim 14 de gener. La proposta lúdica de jocs a l’aire lliure és oberta a tothom.
‘El gran encàrrec’, un concurs de mosaics, serà el fil conductor d’aquesta nova edició del Joc de Ciutat que es porta terme en el marc de la Festa de la Llum. L’activitat convidarà els participants a viatjar fins al 1908, un moment d’esplendor industrial i artística: les fàbriques bateguen, les cases burgeses s’omplen de llum i els mosaics decoren terres, escales i salons com autèntiques obres d’art.
En aquest context d’efervescència creativa, la Casa Consistorial impulsa ‘El gran encàrrec’, un concurs obert a famílies, artesans i aprenents de la ciutat. Les persones participants hauran de superar diverses proves en aquesta competició on la destresa, els secrets de l’ofici, les habilitats i el treball en equip seran determinants per aconseguir la victòria.
L’activitat tindrà lloc el dissabte 14 de febrer, de les 4 a les 7 de la tarda, i començarà a la plaça de Sant Ignasi Malalt. Les places són limitades a un màxim de 20 equips, que han d’estar formats per entre 3 i 5 participants. Es recomana la participació d’infants d’entre 8 i 13 anys. Els menors de 8 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult responsable per grup.
Les inscripcions es poden realitzar a través de la web del CAE fins al 12 de febrer. L’activitat s’adreça a tota la ciutadania, famílies i entitats de lleure que vulguin gaudir d’una tarda de joc a l’aire lliure amb rerefons històric.
El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l’Equip d’Esplais del CAE, el CAE i La Xarranca, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, i forma part del programa de les Festes de la Llum.
