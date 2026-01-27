Més de 500 alumnes clamaran a Manresa per la no violència i la pau
Divendres hi haurà una marxa pel centre de la ciutat que culminarà a la plaça Major
REGIÓ7
Més de 500 alumnes de cinquè de primària i de primer i segon d’ESO de diverses escoles i instituts de Manresa participaran aquest divendres en la celebració del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. L’acte és organitzat per la regidoria de Cooperació.
En la commemoració hi prendran part alumnes del Puigberenguer, Fedac, Valldaura, Ave Maria i l’institut Pius Font i Quer.
Les activitats començaran a 1/4 d’11 a la plaça Neus Català amb una marxa per la pau en la qual participaran els alumnes d’ESO, que arribaran a la plaça Major. El recorregut pel centre de la ciutat passarà la plaça Sant Domènec, on el col·lectiu Aturem les Guerres adreçarà unes paraules als joves i al públic en general.
Les pancartes, cartells i càntics que acompanyaran la marxa són fruit del taller previ que s’ha dut a terme a les aules per l’equip d’Educació de la Casa Flors Sirera.
Durant els tallers es va reflexionar sobre la violència, la indústria armamentística així com les possibles maneres de construcció d’una ciutadania compromesa amb la cultura de pau, la no violència i els drets humans.
Finalment, llegiran un manifest a la plaça Major que ha estat escrit de manera col·laborativa per tots els participants dels tallers.
A la plaça Major, hi haurà els alumnes de primària que interpretaran de forma conjunta una cançó creada expressament per l’ocasió per part de la cantautora manresana Maria Ribot. La cançó és la culminació del treball que s’ha fet a les aules.
A primària, es va fer una reflexió sobre la cultura de la pau, de les conseqüències de les guerres en la vulneració dels drets humans, de la importància de respectar els valors humans en contextos de guerra, de la no violència i dels valors humans.
A més, els infants també van escriure cartes amb missatges de pau, solidaritat i empatia que s’enviaran a infants palestins a través de l’Associació Catalana per la Pau, que forma part del Consell de Solidaritat Municipal de l’Ajuntament de Manresa.
