El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa
L'establiment, situat a l'edifici de La Parada, oferirà una proposta de cuina tradicional arrelada al territori, basada en productes de proximitat i interpretada amb una mirada actual
El nou restaurant divers d'Ampans, situat a l'equipament de La Parada, obrirà portes aquest divendres 30 de gener proposant una experiència que uneix gastronomia, inclusió i territori. El projecte d'economia social, que generarà ocupació i formació per a persones amb discapacitat intel·lectual, vol esdevenir un nou punt de trobada gastronòmic i comunitari a Manresa. L'establiment oferirà una carta basada en la cuina tradicional i els productes de proximitat i de qualitat, i promet un salt qualitatiu dins l’oferta gastronòmica manresana, amb equip format per persones amb experiència en restaurants de primer nivell, tant a cuina com a sala.
Cuina tradicional en un entorn privilegiat
La proposta gastronòmica es basa en el respecte per al producte i per la cuina tradicional catalana, interpretada amb una mirada actual. A la carta, es podran trobar plats tradicionals, com el caneló de rostit, el bacallà confitat o el trinxat amb papada, propostes de brasa, arrossos cuinats al punt i postres casolanes pensades per gaudir sense presses.
El restaurant es troba en un entorn privilegiat, dins l’edifici de La Parada. Es tracta d'un equipament singular, obra del despatx RCR Arquitectes, on Ampans integrarà en un sol espai una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, una planta dedicada a formació i inserció, i el restaurant per promoure la inserció laboral d’usuaris de la institució.
L'espai s'ha dissenyat perquè les persones que hi visquin ho facin en la major qualitat de vida possible amb espais molt lluminosos i ple de zones enjardinades. En el cas del restaurant, els clients podran escollir si menjar en una terrassa exterior, on podran gaudir de la natura, o en un ambient acollidor a l'interior. Pel que fa als equipaments, l'establiment disposa d’una cuina àmplia i ben equipada, pensada per treballar amb comoditat i garantir un servei àgil i de qualitat.
Una iniciativa amb valor afegit
El restaurant és una iniciativa d’economia social impulsada per Ampans amb l’objectiu de generar ocupació i formació per a persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. Tal com explica l’equip del projecte, Divers “és un espai on les oportunitats són reals, on les persones poden formar-se, treballar i construir el seu futur amb dignitat, tot garantint una experiència gastronòmica i un servei de màxima qualitat”.
Horaris i reserves
El restaurant obrirà de dilluns a dijous, des de les nou del matí fins a les vuit del vespre, i els divendres i els dissabtes, de les nou del matí a les dotze de la nit. En aquest horari d’obertura es pot venir a esmorzar, a fer el vermut, a berenar o allargar la sobretaula, especialment els divendres i els dissabtes.
L’horari de cuina és de dilluns a dissabte, d'una del migdia a les quatre de la tarda, i els divendres i dissabtes a la nit, de dos quarts de nou del vespre a les onze de la nit. Les reserves ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web www.divers.cat o bé al telèfon 628 16 93 65. Les novetats de l’establiment es poden seguir a través del perfil d’Instagram @diversrestaurant on es compartiran novetats, propostes gastronòmiques i el dia a dia del restaurant.
