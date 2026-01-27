La PAHC Bages exigeix una solució habitacional urgent per a un infant amb paràlisi cerebral i la seva família
Explica que fa més de tres anys que esperen un pis adaptat de la mesa d’emergència perquè viuen en un habitatge amb unes condicions indignes i que, des de fa dos mesos, els han tallat l’aigua
Segons la plataforma, l'Ajuntament va respondre a inicis de desembre dient que mirava el cas per posar-los un comptador social d'aigua, però que no se n'ha sabut res més
Regió7/G.C.
La PAHC Bages ha fet pública una carta oberta a l'Ajuntament de Manresa i a la Generalitat de Catalunya per denunciar el cas del Youssef, un infant de 9 anys afectat per una paràlisi cerebral. Explica que ell i la seva família viuen en una situació d’emergència habitacional i que fa més de tres anys que esperen un pis adaptat de la mesa d’emergència. Fa notar que "des de fa dos mesos els han tallat l’aigua, privant-los d’un dret bàsic que en el seu cas s’agreuja per la necessitat particular de cures intensives que requereix l’infant".
El Youssef rep atenció mèdica de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Pel seu nivell avançat de microcefàlia, epilèpsia, disfàgia, i altres, totes les cures es fan dins l’habitatge, que avui en dia es troba en unes condicions indignes, remarca la PAHC.
Requereix dispositius de suport vital que requereixen subministrament hídric i elèctric per a la seva correcta higiene i funcionament. Dispositius que s’han de rentar i mantenir nets constantment, una pràctica impossible sense aigua corrent a casa.
Carta pública a l'Ajuntament i la Generalitat
Davant de la gravetat del cas, i pels motius exposats, explica la PAHC, fa pública aquesta carta exigint a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Manresa una solució immediata per al Youssef i la seva família, que passi per un comptador d’aigua solidari i l’adjudicació d’un pis de la mesa d’emergència adaptat a les seves necessitats.
Segons la plataforma, l'Ajuntament va respondre a inicis de desembre dient que mirava el cas per posar-los un comptador social d'aigua, però diu que no se n'ha sabut res més.
